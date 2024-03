Wochenausblick: Öl bricht aus Seitwärtstrend aus. Fed und Bank of Japan im Blickpunkt.

Der DAX® setzte den Aufwärtstrend in der abgelaufenen Woche fort und schielte dabei mehrfach über die Marke von 18.000 Punkte. In der kommenden Woche warten eine Reihe wichtiger Wirtschaftszahlen auf die Investoren. Zudem stehen die Zinsentscheidungen von sechs wichtigen Notenbanken an. Besonders im Rampenlicht steht die Bank of Japan. Seit rund acht Jahren sind die Leitzinsen in Japan negativ. Steht nun die Zinswende bevor?

Die jüngsten Inflationszahlen aus den USA bremsten Spekulationen auf baldige Zinssenkungen seitens der Fed erneut aus. Die Anleihen gaben daraufhin mehrheitlich nach. Die Renditen deutscher und US-amerikanischer Staatspapiere zogen entsprechend an. Nach der Rally der Vorwoche pendelte der Goldpreis im Wochenverlauf in einer Range zwischen 2.150 und 2.180 US-Dollar. Die Notierung für eine Feinunze Silber setzte die Aufwärtsbewegung hingegen fort und stieg auf 25,35 US-Dollar. In der zweiten Wochenhälfte zeigten sich die Bullen am Ölmarkt und schoben den Preis für ein Barrel Brent Crude Oil über die Widerstandsmarke von 84 US-Dollar. Damit eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 87 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Quartalszahlen und Unternehmensmeldungen bestimmten in der abgelaufenen Woche erneut die Kursentwicklungen. Zu den Top-Titeln im DAX® zählten die Aktien von Adidas, Dr. Ing. Porsche Rheinmetall und Zalando. Teils deutliche Kursabschläge verbuchten hingegen die Aktien von Continental, Infineon und Vonovia. In der zweiten Reihe waren die Anteilsscheine von Delivery Hero, Encavis und HelloFresh besonders gefragt. Immobilienaktien wie Aroundtown und TAG Immobilien sowie RTL Group und Fresenius Medical Care mussten hingegen deutliche Verluste gegenüber der Vorwoche hinnehmen.

Kommende Woche werden unter anderem BioNTech, BMW, Deutsche Wohnen, Deutz, Dürr, Eckert & Ziegler, Hannover Rück., Hamburger Hafen, Heidelberg Materials, Hensoldt, Micron Technologies, Nemetschek, Porsche, PVA Tepla, SGL Carbon, Talanx, United Technologies und Vossloh finale Geschäftszahlen veröffentlichen. Douglas geht an die Börse und Nvidia lädt zur GTC-Entwicklerkonferenz.

Wichtige Termine

MONDAY MARCH 18, 2024

China releases Jan-Feb activity indicators

Germany-Import Prices

Euro Zone-Inflation

ECB bank supervisor Buch speaks

TUESDAY MARCH 19, 2024

BOJ concludes closely-watched policy meeting, may end negative rates

ECB Vice President de Guindos speaks

Germany-ZEW

United States-Housing Stats

WEDNESDAY MARCH 20, 2024

ECB's Lagarde, de Cos, Schnabel and Lane speak

China (Mainland)-Rate decision

Germany-PPI

Bundesbank president Nagel speaks

United States-Fed policy decision

THURSDAY MARCH 21, 2024

Germany-Car sales

France-Business confidence

Germany-PMI Flash

Euro Zone-ECB c/a

Bundesbank publishes monthly report on German economy

United States-Philly Fed New

United States-Current account

United States-Jobless

United States-Existing Homes

FRIDAY MARCH 22, 2024

Federal Reserve Board Governor Bowman moderates panel at "Fed Listens" event

Germany-Ifo Changes

Bundesbank president Nagel speaks

Federal Reserve Chair Powell gives welcome at "Fed Listens" event

Federal Reserve Vice Chair Jefferson moderates panel at "Fed Listens" event

ECB chief economist Lane speaks

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on "household finance"

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.000/18.027/18.159/18.240 Punkte Unterstützungsmarken: 17.683/17.814/17.855/17.896 Punkte Nach der Eröffnung im Bereich von 17.900 Punkten hangelte sich der DAX® im Tagesverlauf zeitweise auf 18.038 Punkten nach oben. Im weiteren Verlauf pendelte sich der Leitindex bei rund 18.000 Punkten ein. Damit steckt der Index im seit Dienstag gebildeten Seitwärtstrend fest. Ein neuer Trend zeichnet sich erst bei einem Ausbruch aus dieser Range ab. Gelingt ein signifikanter Ausbruch über 18.027 Punkte, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 18.159 und im weiteren Verlauf bis 18.240 Punkte. Kippt der DAX® unter 17.896 Punkte droht eine Konsolidierung bis 17.814 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 14.02.2024 - 15.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 16.03.2019 - 15.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 - 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 83,21* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 73,86** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024 * max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.03.2024; 17:00 Uhr Tradingmöglichkeiten Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HC9HDX 34,70 14525,075969 14525,075969 5,19 Open End DAX® HD11T9 17,40 16254,966845 16254,966845 10,30 Open End DAX® HD273N 12,10 16781,854279 16781,854279 14,76 Open End DAX® HB157E 7,10 18682,7025 18682,7025 25,58 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.03.2024; 17:00 Uhr Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HD3AQ6 31,39 21127,00721 21127,00721 -5,75 Open End DAX® HD186M 16,39 19625,417507 19625,417507 -11,02 Open End DAX® HB17J0 8,26 18804,489518 18804,489518 -21,85 Open End DAX® HB1207 6,57 18633,023417 18633,023417 -27,45 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.03.2024; 17:00 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!