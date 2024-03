© Foto: Daniel Reinhardt - picture alliance



Angesichts der wachsenden Besorgnis über eine mögliche Trendwende am Aktienmarkt empfiehlt Goldman Sachs eine Strategie zur Absicherung. Zudem nehmen Unternehmensinsolvenzen weltweit zu. Goldman-Sachs-Analyst Arun Prakash vom Derivate-Team rät zum Kauf von Optionen auf den Cboe Volatility Index (VIX), um sich gegen Marktvolatilität abzusichern. Er sieht den VIX - oft als "Angstindex" bezeichnet, der die erwartete Schwankungsbreite des S&P 500 misst - als zu niedrig bewertet an. "Die aktuelle Schieflage des S&P 500 ist nahe an Mehrjahrestiefs, was die Aufwärtsmöglichkeiten begrenzt. VIX-Calls bieten eine attraktive Absicherung", so Prakash. Mit einem aktuellen Stand von unter 15 und seit …