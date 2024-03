© Foto: Christoph Schmidt/dpa



McDonald's kämpft weltweit mit einer technischen Panne. Es handele sich aber nicht um einen Cyber-Angriff, heißt es. Die Aktie startet heute mit leichten Verlusten in den US-Handel. Weltweit und auch in Deutschland hat McDonald's aktuell mit IT-Problemen zu kämpfen. Eine Sprecherin des Unternehmens erklärte, dass es in einigen deutschen Filialen zu technischen Schwierigkeiten gekommen sei, die mittlerweile behoben seien. "Es gab vereinzelt technische Ausfälle in unseren Restaurants, aber wir haben das Problem mittlerweile gelöst", so die Sprecherin. Die Fast-Food-Kette bemühe sich, den normalen Betrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen. Die Sprecherin wies jedoch darauf hin, …