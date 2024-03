EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Wels, 15. März 2024



PIERER Mobility: Vorzeitige Übernahme der Mehrheit bei MV Agusta Call-Option auf Erwerb der Mehrheit an der MV Agusta Motor S.p.A. auf 50,1% vorzeitig ausgeübt

KTM übernimmt die industrielle Führung

Standortausbau und Kapazitätserweiterung in Varese geplant Call-Option auf Erwerb der Mehrheit an der MV Agusta Motor S.p.A auf 50,1% vorzeitig ausgeübt Im November 2022 hat die KTM AG, ein Tochterunternehmen der PIERER Mobility AG, im Rahmen einer Kapitalerhöhung 25,1% an der MV Agusta Motor S.p.A. mit Sitz in Varese (Italien) erworben. Die KTM AG hat im Rahmen dieser Kooperation im Oktober 2023 die Supply Chain und den Einkauf der MV Agusta übernommen. Darüber hinaus wird die Produktpalette der MV Agusta zum Teil auch über das weltweite Vertriebsnetz der PIERER Mobility vertrieben. Die der KTM AG auf Basis des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 gewährte Call-Option zum Erwerb der Mehrheit an der MV Agusta Motor S.p.A. wird nun bereits frühzeitig ausgeübt. Der Kaufpreis für die weiteren 25% der Anteile wurde entsprechend der bisher vereinbarten Bewertungsmethode (EBITDA Multiple) berechnet. Somit übernimmt die KTM AG die Mehrheit und auch die industrielle Führung der MV Agusta Motor S.p.A. Mittelfristig ist ein jährliches Produktionsvolumen von mehr als 10.000 Stück MV Agusta Premium Motorrädern am Standort in Varese geplant. Neubesetzung der CEO Funktion durch Hubert Trunkenpolz Mit der vorzeitigen Übernahme der Mehrheit und als Bekenntnis zum Standort sowie zur Verantwortung für die Mitarbeiter, übernimmt Hubert Trunkenpolz, Vorstandsmitglied der PIERER Mobility AG, die Funktion als CEO und Vorsitzender des Verwaltungsrates von Timur Sardarov, welcher dem Unternehmen weiter als Stellvertreter des Vorsitzenden, Markenbotschafter und Berater zur Verfügung stehen wird. Über MV Agusta Motor S.p.A: MV Agusta ist einer der weltweit führenden Hersteller von Premium-Motorrädern. Das Unternehmen mit Sitz in Varese, Norditalien, stellt legendäre, von der Rennstrecke abgeleitete Motorräder her. Ikonisches Design und erstklassige Leistung dank Spitzentechnologie und modernster Materialien machen MV Agusta-Motorräder auf der ganzen Welt hochgeschätzt und werden als einzigartige Stilikonen der Motorrad-Kunst zelebriert. Seit 1945 hat sich die Marke zu einem festen Bestandteil der Branche entwickelt und 37 Weltmeistertitel errungen. Ein Rekord, der immer noch unangefochten ist. Über die PIERER Mobility Gruppe: Die PIERER Mobility AG ist die Dachgesellschaft für Europas führenden Hersteller motorisierter Zweiräder und produziert eine vollständige Premium-Markenpalette von KTM, GASGAS, Husqvarna und MV Agusta Motorcycles. Mit ihrer Innovationskraft ist PIERER Mobility AG durch ihre Motorradmarken ein wegweisender Technologieführer für zweirädrige E-Mobilität. Mit Husqvarna und GASGAS E-Bicycles wird das Zweiradsortiment komplementiert. Das Premium-Markenangebot bietet weiters Hochleistungskomponenten der Marke WP sowie spezielle KTM X-BOW Hochleistungssportwagen. Rechtlicher Hinweis DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER MOBILITY AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT. Für weitere Informationen: Investor Relations Mag.a Melinda Busáné Bellér Tel.: +43 (0) 1 533 1 433 - 70 Email: ir@pierermobility.com Website: www.pierermobility.com ISIN: AT0000KTMI02; Valorennummer (Schweiz) 41860974; Wertpapierkürzel: PKTM; Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI



