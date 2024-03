Halle/MZ (ots) -



Die Erderwärmung gewinnt immer mehr an Fahrt, gleichzeitig wachsen die Zweifel daran, dass Klimaneutralität ohne Wohlstandsverluste möglich ist. Habeck will dem wachsenden Frust etwas entgegensetzen. Man kann die Reduzierung des CO2-Ausstoßes durch politisches Handeln erreichen, lautet seine erste Botschaft. Klimaschutz und Wachstum gehen zusammen, die zweite. Beides klingt gut.



Das Dumme ist nur, dass selbst größte Kritiker die erste These nie bezweifelt haben, und der Beweis der zweiten These noch aussteht. Die deutsche Wirtschaft wächst im Moment eben nicht - anders als die Zahl derjenigen, die dafür den Wirtschaftsminister verantwortlich machen. Habeck meint: Auch wenn die Konjunktur wieder anspringe, werde Deutschland seine Klimaziele erreichen. Da schwingt eine gehörige Portion Hoffnung mit.



