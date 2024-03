© Foto: Anteo Marinoni/LaPresse/AP/dpa



Während der DAX seit Jahresanfang "nur" einstellig performt, überzeugt sein italienisches Pendant mit einem zweistelligen Plus. Unsere Kollegen von Smartbroker+ stellen drei italienische Topwerte vor."Chi ben comincia è a metà dell'opera" - dieses italienische Sprichwort besagt: Gut begonnen, ist halb gewonnen. Vergleichen wir den DAX mit dem FTSE MIB, dann haben italienische Aktien schon halb gewonnen. Während der deutsche Leitindex seit Jahresanfang einstellig zugelegt hat, kommt sein italienischer Vertreter auf ein zweistelliges Plus. Italien bietet also nicht nur "La dolce vita", sondern womöglich auch attraktive Investments für mehr Rendite im Depot. Drei Top-Performer aus Italien …