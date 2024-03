Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Nio hat sich zuletzt an den Börsen sehr erholt gezeigt. Das ist jetzt schon wieder vorbei. Die Chinesen haben aktuell einen massiven Vertrauensverlust an den Finanzmärkten erlitten, nachdem die Zahlen in den vergangenen Wochen offenbar Zweifel hinterlassen. Nio hat dabei aktuell für das vergangene Jahr damit zu rechnen, dass das Nettoergebnis sogar auf -ö2,7 Mrd. Euro schmilzt. [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...