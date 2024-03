Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Telekom Austria +0,79% auf 7,66, davor 5 Tage ohne Veränderung , OMV -0,67% auf 41,39, davor 4 Tage im Plus (4,41% Zuwachs von 39,91 auf 41,67), Bawag -0,27% auf 55,2, davor 3 Tage im Plus (4,83% Zuwachs von 52,8 auf 55,35), Flughafen Wien -3,54% auf 49, davor 3 Tage im Plus (1,2% Zuwachs von 50,2 auf 50,8), SBO -0,48% auf 41,3, davor 3 Tage im Plus (2,6% Zuwachs von 40,45 auf 41,5), Zumtobel +0,34% auf 5,86, davor 3 Tage im Minus (-2,34% Verlust von 5,98 auf 5,84), UBM +4,7% auf 18,95, davor 3 Tage im Minus (-14,22% Verlust von 21,1 auf 18,1). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Warimpex 0,77 (MA100: 0,8, xD, davor 71 Tage über dem MA100), FACC 5,8 (MA100: 5,9, xD, davor 32 Tage über dem MA100). Folgende Titel haben den ...

