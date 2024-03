Pierer Mobility hat die Call-Option auf den Erwerb der Mehrheit an der MV Agusta Motor S.p.A. auf 50,1 Prozent vorzeitig ausgeu¨bt Im November 2022 hat die KTM AG, ein Tochterunternehmen der Pierer Mobility AG, im Rahmen einer Kapitalerho¨hung 25,1 Prozent an der MV Agusta Motor S.p.A. mit Sitz in Varese (Italien) erworben. Die KTM AG hat im Rahmen dieser Kooperation im Oktober 2023 die Supply Chain und den Einkauf der MV Agusta u¨bernommen. Daru¨ber hinaus wird die Produktpalette der MV Agusta zum Teil auch u¨ber das weltweite Vertriebsnetz der Pierer Mobility vertrieben. Die der KTM AG auf Basis des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 gewa¨hrte Call-Option zum Erwerb der Mehrheit an der MV Agusta Motor S.p.A. wird nun bereits fru¨hzeitig ausgeu¨bt. Der Kaufpreis fu¨r die weiteren ...

