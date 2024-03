Am großen Verfallstermin an den Terminbörsen hat sich der DAX weiter in Sichtweite der runden Marke von 18.000 Punkten gehalten. Dabei war der deutsche Leitindex zeitweise dicht an sein tags zuvor erreichtes Rekordhoch herangerückt. Angesichts der etwas schwächelnden US-Börsen schloss der Leitindex dann aber 0,03 Prozent im Minus bei 17.936,65 Punkten.Am Freitag waren an den Terminbörsen Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien ausgelaufen, was bei einzelnen Werten große Kursausschläge ...

