Alexanderwerk AG: Anhebung der EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2023



15.03.2024 / 18:38 CET/CEST

Alexanderwerk AG, Remscheid

ISIN DE000A37FTW0



Anhebung der EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2023

Der Vorstand der Alexanderwerk AG hat in der ordentlichen Hauptversammlung vom 6. Juli 2023 mitgeteilt,

dass für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr der Alexanderwerk AG ein nach IFRS-Grundsätzen ermitteltes EBIT von rund EUR 7 Millionen erwartet wird.

Aufgrund der Erkenntnisse aus der laufenden Aufstellung des Jahresabschlusses geht der Vorstand nunmehr davon aus, dass das nach HGB-Grundsätzen ermittelte EBIT für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr der Alexanderwerk AG sich voraussichtlich in einer Größenordnung von rund EUR 9,5 bis 10,5 Millionen bewegen wird.



Das nach HGB-Grundsätzen ermittelte EBIT bedarf für die Konzernrechnungslegung noch der Konsolidierung nach IFRS-Grundsätzen und das so nach IFRS-Grundsätzen ermittelte EBIT kann von dem nach HGB-Grundsätzen ermittelten EBIT abweichen.



Der Vorstand weist darauf hin, dass die Arbeiten am Jahresabschluss andauern. Die vorstehenden, nach HGB-Grundsätzen ermittelten EBIT-Zahlen sind vorläufig. Der Jahresabschluss ist noch nicht aufgestellt und auch noch nicht festgestellt. Er ist auch noch nicht mit dem Testat des Abschlussprüfers versehen. Die weiteren Arbeiten am Jahresabschluss können noch zu einer Veränderung der vorstehenden EBIT-Zahlen führen. Alexanderwerk AG

Andreas Ridder, Vorstand der Alexanderwerk AG, Kippdorfstrasse 6-24, 42857 Remscheid,

Tel. (0) 2191 795-205, Email: IR@alexanderwerk.com



