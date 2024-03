wO Börsenlounge: Adobe | Infineon | Varta - endlich KI-News von Apple!

Lange hat es gedauert, nun ist es soweit. Apple zeigt, dass es doch was mit KI am Hut hat. DarwinAI heißt das neue Mitglied in der Apple-Familie. Der Chef des Start-ups übernimmt gleich die KI-Devisiom in Cupertino!Jetzt ist es wohl amtlich. Apple hat das Thema KI nicht verschlafen, ist nur etwas spät dran. Aber besser spät als nie. Warum DarwinAI und der Techriese gut zusammenpassen erkläre ich in der Sendung. Zusammen mit Chartexperten Stefan Klotter klären wir dann noch, ob der Kursverfall bei Apple damit gestoppt ist. Wir bleiben beim Thema KI. Die schwache Nachfrage nach seiner mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Foto-, Illustrations- und Videosoftware hat Adobe den Ausblick …

