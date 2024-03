Gefragter Krypto-Presale für VR-Coin erzielt schnell über 1 Mio. $

Eine neue Kryptowährung hat ihren Vorverkauf für den visionären VR-Coin gestartet und schon nach wenigen Stunden die Marke von 1 Mio. USD durchbrochen. Denn die Anleger stürmen in das zukunftsweisende Projekt, welches sich mit seinem VR- und AR-Ökosystem der Hyper-Visualisierung widmet. Jedoch hat der Coin von 5thScape noch wesentlich mehr zu bieten.

Der VR- und AR-Pionier hat schon jetzt seine erste Vorverkaufsphase abgeschlossen und 1,2 Mio. USD eingeworben. Dabei verspricht er durch die Integration von Kryptowährungen wirklich die Grenzen zu überschreiten und ein überlegenes Belohnungserlebnis zu bieten.

Ebenfalls ist die hohe Nachfrage auf den in den Vorverkauf eingebauten Preiserhöhungsmechanismus zurückzuführen. Derzeit können die $5SCAPE-Coins noch für einen Preis von 0,00187 USD erworben werden.

Bis zum Abschluss de Presales wird der Verkaufspreis um beachtliche 434,76 % auf 0,01 USD angehoben. Somit können sich insbesondere schnelle Anleger noch vor der Listung an einer Kryptobörse die höchsten Buchgewinne sichern.

Bereits in der nächsten Phase findet eine Erhöhung um 14,97 % statt, wenn der Coin für 0,00215 USD angeboten wird. Insgesamt können über den Vorverkauf 80 % der Token erworben werden.

Schon jetzt hat das Projekt eine bemerkenswerte Resonanz in den sozialen Medien bewirkt, was sich unter anderem an der Größe der Community ablesen lässt. So kommt der Discord-Server von 5thScape auf über 5.400 Mitglieder, der Telegram-Kanal auf 16.588, das X-Profil auf 9.569 und der YouTube-Kanal auf 1.000.

Jetzt mehr über 5thScape erfahren!

Die Bedeutung der Tokenisierung für die Welt der virtuellen Realität

Laut den Einschätzungen des Teams von 5thScape wird die Tokenisierung eine bedeutende Rolle in der Zukunft von VR und AR spielen. Deswegen haben sie ihren $5SCAPE-Coin ins Leben gerufen, welcher das Kernstück des Ökosystems ist. Der Token wird unter anderem für das Staking, für Belohnungen und zur Freischaltung von nützlichen Funktionen benötigt.

Die Tokeninhaber erhalten bei 5thScape die Möglichkeit, dass sie ihre Coins in einen Staking-Pool einzahlen, um somit Belohnungen in Kryptowährungen zu verdienen. Finanziert wird dieser durch die Spielerabonnements und die Teilnahmegebühren von virtuellen Events.

Somit steigt die Größe des Liquiditätspools mit der Zunahme von Spielern. Dieser dient wiederum als Grundlage für die attraktive jährliche prozentuale Rendite, welche den Stakern durch das Einsetzen ihrer Coins gezahlt wird.

Für die Gamer stellt der $5SCAPE-Coin hingegen die universelle Währung dar. Sie wird für die unterschiedlichen Produkte und Dienstleistungen innerhalb der VR- und AR-Ökosystem benötigt. Zu diesen zählen unter anderem der Kauf und Handel von In-Game-Assets oder die Freischaltung von Premium-Inhalten.

Entwickler können hingegen den $5SCAPE-Token durch die Veröffentlichung von Spielen verdienen, wenn die Gamer an diesen teilnehmen und Einnahmen erwirtschaften. Für Gamestudios wird dafür das entwicklerfreundliche 5thScape Developer Center bereitgestellt.

Schon zu Beginn soll 5thScape mit einem beeindruckenden Sortiment von Spielen starten. Zu ihnen zählt unter anderem das MMA-Kampfspiel MMA Cage Contest, das Fußballspiel Immersive Kickoff, das Rennspiel Thrust Hunter und das Abenteuerspiel Archery Master. Schon jetzt können sich Interessierte auf die Warteliste setzen, sofern sie schnell genug sind und noch Plätze frei sind.

Jetzt in Virtual-Reality-Coin investieren!

5thScape wählt zukunftssicheres Blockchain-Ökosystems

Die Kryptowährung und das Ökosystem von 5thScape werden auf der führenden DApp-Blockchain Ethereum betrieben. Allerdings hat sich das Team dazu entschieden, dass sie eine Layer-2 verwenden, um die besten Konditionen für Spiele und andere Angebote des Ökosystems zu bieten sowie besser skalieren zu können.

Dabei profitiert das Projekt auch von der Einführung des Dencun-Upgrades. Denn bei diesem wurden die Transaktionsgebühren für Layer-2-Lösungen auf Ethereum um das 10- bis 100-Fache reduziert.

Allerdings bietet VR nicht nur für das Gaming ein enormes Potenzial. Denn Virtual Reality soll auch eine Handelsplattform bieten, auf welcher die Grenzen zwischen den einzelnen Branchen aufgehoben werden und ihr Wertpotenzial gesteigert wird.

In diesem Zusammenhang können von Filmen über Business bis zu Bildung unterschiedliche Bereiche abgedeckt werden. Durch die Nutzbarmachung der revolutionären Technologie erhalten Unternehmen und Projekte bahnbrechende Möglichkeiten, um sie für alle attraktiv und zugänglich zu machen.

Ebenso entwickelt 5thScape eigene Hardware und innovative Software. Mit ihnen sollen die Hürden der Mainstreamadaption eliminiert und noch überzeugendere Erlebniswelten geboten werden. Das Besondere dabei ist die Abwicklung über eine Blockchain, um besondere Anreize, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewähren.

Jetzt $5SCAPE-Coins kaufen!

Innovative Hardware von 5thScape diversifiziert und bietet attraktives Potenzial

Während die meisten Kryptowährungen lediglich im digitalen Raum angesiedelt sind, diversifiziert 5thScape sein Angebot auch in die echte Welt. Somit können einseitige Risiken verhindert und die Chancen gesteigert werden.

Für ein hervorragenden VR- und AR-Erlebnis wird auch überzeugende Hardware benötigt. Deswegen entwickelt das Team sein VR Ultra Headset und seinen Swiftscape VR-Stuhl. Durch sie sollen Komfort und Ergonomie optimiert und ein besonders immersives Erlebnis mit präzisem Motion Tracking und intuitiver Steuerung ermöglicht werden.

Schon jetzt hat das ambitionierte Team die ersten Prototypen ihres VR Ultra Headsets und des Swiftscape VR-Stuhls entwickelt. Überdies gibt es bereits Verhandlungen mit OEM-Unternehmen, welche diese später in Massen produzieren sollen.

Viele denken jetzt vermutlich an die Apple Vision Pro. Allerdings können dessen Leistung und technische Innovation angesichts der hohen Kosten und des geringen Komforts dennoch nicht zum gewünschten Erfolg führen. Denn dies ruiniert den Spaß im Umgang mit dem Gerät.

Das Headset von Meta, oder den Unternehmen, die es aufgekauft hat, waren bahnbrechend. Denn die Quest-Headsets haben dazu beigetragen, den Weg für VR zu ebnen. Das VR-Headset von Apple hat hingegen aufgezeigt, was es noch für Möglichkeiten gibt.

Jetzt frühzeitig in VR-Coin investieren!

VR bietet für Krypto-Projekte eine enorme Chance

Bisher haben sich die großen Technologieunternehmen wie Apple und Meta nicht gegenüber den Kryptowährungen geöffnet. Jedoch bieten gerade sie bewährte Vorteile und stellen eine vertrauenswürdige Wirtschaft dar, welche die wertvollen Interaktionen der Spieler erleichtern.

Durch die clevere Positionierung in dieser Nische soll das flinke und technisch versierte Projekt 5thScape einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil erzielen können.

Der Presale wurde für die Finanzierung der einzelnen Software- und Hardware-Angebote gestartet. Somit soll dann auch die Entwicklung der dezentralen Netzwerkinfrastruktur vorangetrieben werden.

Bemerkenswert sind auch die Überprüfungen der Krypto-Sicherheitsexperten von Coinsult. Bei diesen wurden keinerlei größere Probleme im Code gefunden. Überdies wurde das Projekt von SolidProof KYC-geprüft.

Im Gegensatz zu anderen Krypto-Presales baut das Team auf Transparenz. Deshalb sind die Mitglieder auch bekannt, wie beispielsweise der Geschäftsführer Anoj Kumar und der Rest des Führungsteams.

Über das Vorverkaufs-Widget der Websitekönnen die Nutzer die Kaufaktivitäten der einzelnen Länder verfolgen. Schon jetzt konnte das innovative Projekt Investoren aus Ländern wie Deutschland, Australien, USA und Japan überzeugen. Erworben werden können die Coins mit den Kryptowährungen ETH, MATIC, USDT, BNB oder mit Kartenzahlungen.

Jetzt in 5thScape investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.