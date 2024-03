Shiba Inu (SHIB) kaufen: Bietet die Korrektur eine Einstiegsmöglichkeit?

Die Bullen legen am Kryptomarkt eine Pause ein. Nachdem der Bitcoin-Kurs auf über 73.500 Dollar gestiegen ist, ist es heute zu einer Korrektur gekommen. Diese hat sich fast auf den gesamten digitalen Währungsmarkt ausgebreitet, sodass die meisten der 20 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung heute Verluste eingebracht haben. Solana (SOL) und Avalanche (AVAX) sind die einzigen Coins aus den Top 20, die noch im Plus liegen. Auch Shiba Inu hat es mit einem Minus von knapp 10 % getroffen. Bedeutet das, dass nun der ideale Zeitpunkt ist, um einzusteigen?

Meme Coins unter Druck

In Zeiten, in denen es bergauf geht, können viele Meme Coins Bitcoin outperformen, worüber diejenigen, die in den jeweiligen Altcoin investiert sind, sich freuen können. Allerdings funktioniert das in beide Richtungen. Jetzt, wo der Bitcoin-Kurs fällt, gehören auch die Top Mover der vorigen Wochen zu den größten Verlierern. Allerdings zeichnet sich dieses Bild bei Shiba Inu schon länger ab, sodass sich das Minus der letzten Woche inzwischen auf knapp 18 % beläuft.

(Shiba Inu Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Die Idee, dass sich hier nun der ideale Einstiegszeitpunkt ergibt, ist also mit Vorsicht zu betrachten. Zwar stabilisieren sich die Kurse vieler Coins aus den Top 20 langsam wieder, allerdings würde die Rallye der letzten Wochen durchaus Potenzial für eine weitere Korrektur bieten, die hier noch lange nicht enden muss. Der Bitcoin-Kurs ist im letzten halben Jahr um über 156 % gestiegen, davon mehr als 30 % allein im letzten Monat. Dadurch ist nicht auszuschließen, dass es für Bitcoin auch nochmal zurück auf 60.000 Dollar geht, wodurch wahrscheinlich auch SHIB mit nach unten gerissen werden würde.

Neben Shiba Inu (SHIB) verlieren auch die meisten anderen großen Meme Coin derzeit an Wert. Bei Dogwifhat und PEPE belaufen sich die Verluste ebenfalls auf knapp 9 %. Auch Dogecoin muss nach dem heutigen Tag die Gewinne der ganzen Woche wieder aufgeben. Tendenziell ist am Wochenende eher mit weiter rückläufigen Kursen zu rechnen.

Crash wahrscheinlicher als Allzeithoch?

Noch vor einem Monat hätte wohl niemand damit gerechnet, dass man schon bald wieder über ein neues Allzeithoch bei Shiba Inu nachdenken wird. Immerhin hat der Meme Coin schon während des letzten Jahres nicht von der Euphorie am Markt profitieren können. Seit die Rallye vor wenigen Wochen gestartet ist, stehen die Chancen zwar gut, dass es während des Bullruns zu einem neuen Allzeithoch kommen wird, allerdings müsste sich der Kurs dafür nochmal mehr als verdreifachen, sodass wahrscheinlicher ist, dass es vorher nochmal bergab geht, wenn der restliche Markt korrigiert.

(Shiba Inu Kursentwicklung - Quelle: Coinmarketcap)

Grundsätzlich sollten sich Anleger darüber im Klaren sein, dass ein Meme Coin, der bereits eine Bewertung von mehreren Milliarden Dollar erreicht hat, nach einem Anstieg von 200 % in einem Monat auch schnell wieder fallen kann. Wer auf der Suche nach dem nächsten Coin ist, der seinen Wert innerhalb kürzester Zeit vervielfachen kann, wird eher bei solchen mit niedrigerer Marktkapitalisierung fündig. Neben dem aktuellen Beispiel von BOME (Book of Meme), der seit dem Launch explodiert und denjenigen, die während des Presales investiert haben, Renditen von tausenden Prozent eingebracht hat, wird eine ähnliche Kursexplosion auch beim neuen Dogecoin20 ($DOGE20) erwartet.

Jetzt mehr über $DOGE20 erfahren.

Ist $DOGE20 die bessere Wahl als Shiba Inu?

Shiba Inu ist inzwischen 17 Milliarden Dollar wert. Damit diejenigen, die jetzt noch investieren, ihr Kapital verzehnfachen können, müsste der Wert also auf über 170 Milliarden Dollar steigen. Das ist zwar nicht völlig unmöglich, die Chance dafür ist allerdings deutlich niedriger, als das ein neuer Meme Coin mit einer niedrigeren Marktkapitalisierung um das 10-fache steigt. BOME hat seinen Wert innerhalb eines Tages nach dem Presale mehr als verzehnfacht und nun deutet die extrem hohe Nachfrage nach dem neuen $DOGE20 auf eine ähnliche Entwicklung nach dem Launch hin.

(DOGE20 Token-Vorverkauf - Quelle: DOGE20-Website)

DOGE20 ist ein Nachfolger von Dogecoin, dem größten Meme Coin nach Marktkapitalisierung, und die Tatsache, dass Investoren bereits nach einem Tag im Vorverkauf mehr als 300.000 Dollar für den Token ausgegeben haben, zeigt, dass hier die nächste Kursexplosion bevorstehen könnte. Der Presale ist auf weniger als 10 Millionen Dollar begrenzt, was bedeutet, dass es nicht lange dauern dürfte, bis $DOGE20 an den Kryptobörsen gelistet wird.

Der Token überzeugt mit einer Staking-Funktion, wobei die Rendite sinkt, wenn sich mehr Käufer dazu entscheiden, ihre Token zu staken. Das bedeutet, dass vor allem diejenigen, die früh dabei sind, überdurchschnittlich hohe Gewinne in Form von zusätzlichen Token erzielen können. Derzeit liegt die APY noch bei über 1.000 %, was auch dazu geführt hat, dass die meisten der Käufer sich bisher dazu entschieden haben, ihre Token zu staken. Während des Vorverkaufs wird der Preis bereits mehrfach angehoben, was frühen Käufern einen Buchgewinn bis zum Handelsstart einbringt, der nach dem Launch noch deutlich höher ausfallen und realisiert werden kann.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $DOGE20 im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.