Cardano News: ADA-Kurs verliert über 10 % in 24 Stunden - kommt jetzt der Crash?

Derzeit scheint Cardano (ADA) in einer Art Schwebe zu verweilen, denn aktuelle Daten von Santiment zeigen, dass die Anzahl der Transaktionen von Großinvestoren stark zurückgegangen sind. Während am 06. März laut den offiziellen Angaben noch 1.192 Transaktionen mit einer Mindestgröße von 100.000 US-Dollar durchgeführt wurden, verringerte sich diese Anzahl bis zum gestrigen 14. März auf 953. Das sind 20 % weniger Krypto-Whale-Transaktionen in gerade einmal einer Woche. Dies dürfte auch einer der Hauptgründe dafür sein, dass der Cardano-Kurs aktuell stagniert und sogar erste signifikante Kurskorrekturen erleben muss. Steht der ADA-Token nun vor dem großen Crash oder kann sich der Kurs wieder fangen?

Sind ADA-Whale-Transaktionen ein wichtiger Indikator?

Tatsächlich sind die Anzahl der Überweisungen, die von den ADA-Whales durchgeführt werden, häufig ein gutes Indiz dafür, wie sich auch der Cardano Kurs verhält. Während in den vergangenen Wochen nämlich die Anzahl der Transaktionen erhöht hat, konnte auch der ADA-Preis merklich ansteigen. Jetzt geht dieser Wert jedoch merklich zurück und auch der Cardano Kurs beginnt mit ersten Korrekturen.

So ist der Cardano-Kurs in den letzten 24 Stunden um aktuell 10,59 % auf ein Niveau von 0,7037 US-Dollar gefallen. Deutlich volatiler zeigt sich der Kurs sogar bei einem Blick auf die vergangene Woche (siehe Bild unten). Zwar ist hier "nur" ein Minus von 4,19 % zu verzeichnen, doch waren die vergangenen Tage besonders stark von Kursanstiegen und Kurskorrekturen geprägt.

Der Cardano (ADA) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Dies macht eine langfristigere Cardano Prognose durchaus schwierig, da der aktuell fallende Kurs durchaus als Chance von Investoren bewertet werden könnte. Dies würde wiederum zu vermehrten Zuflüssen führen und den Preis erneut nach oben treiben.

So kann es sich auch von diesem Standpunkt aus lohnen, die großen ADA-Anleger im Blick zu behalten. Sollten die Krypto-Whales nämlich mit dem Akkumulieren weiterer Cardano-Token beginnen, so ist dies ein Zeichen für einen bald steigenden ADA-Kurs.

Crash oder Comeback - Was ist realistisch?

Viele Krypto-Experten gehen davon aus, dass wir aktuell erst am Anfang eines langen Bullenmarkts stehen, der sich über die nächsten Monate erstrecken wird. So erklärt zum Beispiel der bekannte Krypto-Analyst Michael van de Poppe über X (ehemals Twitter), dass eine Kurskorrektur, wie sie aktuell bei vielen Altcoins stattfindet, tatsächlich eine gute Chance für Krypto-Anleger darstellt. Schließlich können sie nun günstiger in die Kryptowährungen investieren und damit langfristig höhere Gewinne erzielen.

I mentioned it a few times, but you don't chase green candles in the markets.



You are eager for days like today. Eager to hunt the corrections, because that's when you're getting your edge.Altcoins down 10-15%? All right, let's scale in some. - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) March 15, 2024

Steht Cardano also vor einem Crash, der den Kurs weit nach unten treiben wird? Die Antwort darauf ist - zumindest laut einigen Krypto-Experten - ein klares "Nein!". So konnte sich Cardano in der Vergangenheit immer recht stark dem aktuellen Bitcoin-Trend anpassen: Zieht sich der Bitcoin-Preis etwas zurück, so verliert auch Cardano an Wert. Steigt Bitcoin jedoch wieder an, so profitiert auch der ADA-Token merklich von dieser Veränderung.

Don't be afraid, we're at the start of a bull cycle.



Enjoy the dips. - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) March 15, 2024

Es deutet also vieles darauf hin, dass sich der Cardano Kurs in den kommenden Tagen wieder erholen wird - zumindest dann, wenn auch Bitcoin wieder zu steigen beginnt. Bleibt also abzuwarten, wie genau sich der BTC-Token in Zukunft verhält und wie sich dies auf sämtliche Altcoins auswirken kann.

Bis dahin kann es allerdings sinnvoll sein, sich noch nach weiteren Projekten umzusehen, die trotz merklicher Flaute am Krypto-Markt mit starken Zuflüssen punkten. So steht zum Beispiel Green Bitcoin nun vor der Marke von 5 Millionen US-Dollar und zeigt, dass das Interesse an umweltfreundlichen Bitcoin-Alternativen auch weiterhin groß ist.

Gamifiziertes Green Staking: Bitcoin-Prognosen für umweltbedachte Anleger

Während sich Cardano in einem äußerst volatilen Verhältnis befindet, kann sich Green Bitcoin ($GBTC) aktuell vor allem über eine Vielzahl an neuen Anlegern freuen. Das noch junge Krypto-Projekt befindet sich im Augenblick in der Presale-Phase und sammelte seit dem Start des Vorverkaufs bereits über 4,8 Millionen US-Dollar an Kapital. Gleichzeitig werden auch ständig neue Meilensteine erreicht, die nach und nach den $GBTC-Preis schon im Presale erhöhen. Dies ist gerade für frühzeitige Investoren praktisch, da so erste Gewinne erzielt werden, ohne dass der Token überhaupt auf Kryptobörsen gelistet wurde. So steht der aktuelle Preis bei 0,9542 US-Dollar, doch dürfte sich dies schon innerhalb der nächsten Stunden erneut ändern.

Doch was ist Green Bitcoin überhaupt? Hinter dem Projekt steht ein ERC-20-Token, der auf dem Ethereum-Netzwerk basiert und als Bitcoin-Alternative über das sogenannte "Gamifizierte Green Staking" auf den BTC-Kurs setzt. So können insbesondere interessierte Anleger den neuen $GBTC-Token im offiziellen Staking-Pool dazu nutzen, um auf die kommenden Kursveränderungen des Bitcoin-Charts zu setzen. Sollte die eigene Prognose richtig ausfallen, dann sind bis zu 100 % an Bonuszahlungen möglich.

Alle wichtigen Informationen rund um das Green Bitcoin Projekt lassen sich im offiziellen Whitepaper finden, das nicht nur das Konzept selbst genau aufschlüsselt, sondern auch alles zur Roadmap und den Tokenomics verrät. Ein weiterer Vorteil: Gerade Krypto-Neulinge werden sich darüber freuen, dass ein $GBTC-Kauf nicht nur mit ETH oder USDT bezahlt werden kann, sondern auch die Nutzung einer klassischen Bankkarte ermöglicht wird.

