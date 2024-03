BONK Kurs Prognose: Setzt sich der Crash fort?

Wer erst gestern auf die Idee gekommen ist, in den Kryptomarkt zu investieren,dürfte enttäuscht sein. Wer schon länger dabei ist, konnte in den letzten Monate hohe Gewinne einfahren, während es von gestern auf heute zu einer massiven Korrektur gekommen ist. Neben dem Bitcoin-Kurs, der zwischenzeitlich um fast 10 % nachgegeben hat, waren es vor allem Meme Coins, die hart getroffen wurden. BONK ist dabei einer der größten Verlierer, der innerhalb der letzten 24 Stunden um fast 14 % eingebrochen ist. Nun fragen sich Trader, ob das einen Einstiegszeitpunkt signalisiert, oder ob sich der Crash fortsetzt.

Verlierer des Tages

Unter den größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung hat es BONK heute am härtesten getroffen. Mit einer Bewertung von fast 2 Milliarden Dollar gehört der Meme Coin zu den ganz Großen und belegt Platz 59 im Krypto-Ranking der größten Coins nach Marktkapitalisierung. Mit dem heutigen Minus von fast 14 % rutscht BONK aber auch auf Wochensicht in die Verlustzone. Auch das Handelsvolumen geht deutlich zurück.

(BONK Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Wer sich mit Meme Coin befasst weiß, dass es schwer bis unmöglich ist, hier eine genaue Prognose zu treffen. Was Anleger aber durchaus beachten sollten, ist die Abhängigkeit von Bitcoin. Da die meisten Experten erwarten, dass es bei Bitcoin in den nächsten Wochen bis zum Halving nochmal zu einer Korrektur kommt, bevor es wieder bergauf geht, könnten auch die großen Meme Coins wie BONK, DOGE, SHIB und Co. ihre Rallye fürs Erste aufs Eis legen. Dabei ist auch davon auszugehen, dass die Korrektur, falls sie eintritt, bei BONK deutlich heftiger ausfällt als bei Bitcoin.

Schon ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass es nach der vorigen Rallye bei Bonk, die ihren Höchststand im Dezember letzten Jahres erreicht hat, genauso schnell wieder bergab gegangen ist, wie der Kurs zuvor gestiegen ist. Ob die Spitze nun schon erreicht wurde, lässt sich noch nicht sagen, allerdings zeigt sich auch schon vor dem heutigen Crash, dass den Bullen langsam die Luft ausgeht und die starke Performance der Woche davor nicht reproduziert werden konnte.

(BONK Kursentwicklung seit Dezember 2023 - Quelle: Coinmarketcap)

Es bleibt abzuwarten, wie die amerikanischen Märkte heute am Nachmittag auf die Korrektur reagieren werden. Führt der Rücksetzer am Markt auch bei den Spot Bitcoin ETFs zu einem massiven Abverkauf, der den Kurs weiter unter Druck setzt, kann auch BONK schnell noch weiter einbrechen.

Bis zum Bitcoin Halving dürfte es wohl früher oder später dazu kommen, sodass Anleger ab diesem Punkt auf jeden Fall vorsichtig sein sollten, da nicht auszuschließen ist, dass sich die großen Meme Coins in den letzten Wochen bereits überhitzt haben. Das ist auch der Grund, warum viele Trader bereits auf der Jagd nach dem nächsten potenziellen x100 Meme Coin sind und derzeit sieht es stark danach aus, als könnte bei $DOGE20 eine solche Kursexplosion bevorstehen.

DOGE20: Nachfrage explodiert direkt beim Launch

Mit $DOGE20 kommt ein neuer Meme Coin auf den Markt, der an Dogecoin angelehnt ist, aber noch ganz am Anfang steht, wodurch das Gewinnpotenzial auch deutlich höher ist. Die Marktkapitalisierung ist hier noch deutlich niedriger, sodass ein Anstieg um ein Vielfaches innerhalb kürzester Zeit stattfinden kann, während es bei DOGE und BONK schon deutlich mehr braucht, um hier nochmal tausende Prozent Rendite zu erzielen. $DOGE20 ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Investoren den großen Vorteil haben, dass der Preis bis zum Listing an den Kryptobörsen von den Entwicklern fix vorgegeben wird. Das schützt vor der Volatilität, die am Kryptomarkt in den nächsten Wochen zu erwarten ist, und bringt durch geplante Preissteigerungen einen Buchgewinn bis zum Launch mit.

(DOGE20 Token-Vorverkauf - Quelle: DOGE20-Website)

Der Token ist erst seit gestern im Vorverkauf erhältlich und hat bereits innerhalb kürzester Zeit fast 300.000 Dollar umgesetzt, wodurch schnell deutlich wird, dass die Entwickler hier den nächsten Meme Coin launchen könnten, der nach dem Listing an den Kryptobörsen explodieren kann. $DOGE20 überzeugt zudem mit einer Staking-Funktion, die denjenigen, die ihre Token staken, eine hohe Rendite einbringt.

Die APY (jährliche Rendite) variiert dabei mit der Größe des Staking Pools, wodurch diese vor allem am Anfang besonders hoch ist, wenn man sich die Rewards noch nicht mit vielen Stakern teilen muss. Das führt dazu, dass vor allem diejenigen, die sich schon während des Presales am Staking beteiligen, extrem hohe Gewinne in Form von zusätzlichen Token mitnehmen können. Derzeit liegt die APY noch bei 1.846 %, weshalb bereits ein Großteil der bisher verkauften Token in den Staking Pool eingebracht wurde. Die extrem hohe Nachfrage und der hohe Anteil gestakter Token legt die Vermutung nahe, dass $DOGE20 nach dem Launch schnell um weit mehr als 1.000 % steigen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $DOGE20 im Presale kaufen.



