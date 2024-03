© Foto: Sven Hoppe - Sven Hoppe / dpa



Der Goldpreis ist weiter hoch - Investitionen über Goldminen versprechen bei weiterem Anstieg Gewinne mit Hebelwirkung. Worauf Anlegerinnen und Anleger dabei achten sollten. Seit Ende Februar sind die Goldpreise stark gestiegen am haben neue Höchststände erreicht. Wer jetzt noch einsteigen will, hat diverse Möglichkeiten - von physischem Gold über Aktien bis hin zu Fonds und ETCs. Einen besonderen Hebeleffekt bei steigenden Goldpreisen versprechen Investitionen in Goldminen. Die Goldminenunternehmen haben gewisse Fixkosten, die unabhängig vom Goldpreis sind. Dazu gehören zum Beispiel Kosten zur Instandhaltung der Maschinen und Minen, Energiekosten und die Löhne der Mitarbeiter. Steigt der …