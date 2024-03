Die globale Auszahlung an Dividenden hat einen neuen Rekordwert von 1,66 Billionen US-Dollar erreicht. So bekommen auch Sie etwas von den saftigen Ausschüttungen ab: 2023 war ein großartiges Jahr für Dividendenjäger. Insgesamt 1,66 Billionen US-Dollar flossen global an Anleger, so ein Bericht des Vermögensverwalters Janus Handerson. Damit stiegen die Auszahlungen gegenüber dem Vorjahr um rund 5,6 Prozent, obwohl die Mehrheit des Jahres von Sorgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...