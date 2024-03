Mobil 1 wird speziell entworfene Fahrzeugvollverklebungen und Symbole präsentieren, die in Zusammenarbeit mit Teams in IMSA, WEC, Formel 1, NASCAR, NHRA, MotoGP und anderen entwickelt wurden

Zur Feier des 50- jährigen Jubiläums von Mobil 1 Motoröl wird die Marke in diesem Jahr während der gesamten Motorsportsaison 2024 mehr als 40 ikonische, speziell entworfene Lackierungen und Farbschemata auf der Rennstrecke präsentieren.

Diese Lackierungen die unter anderem in der IMSA, WEC, Formel 1, NASCAR, NHRA und MotoGP zu sehen sein werden verwenden verschiedene Designelemente, darunter auch das Jubiläumsgold, das sowohl das 50-jährige Bestehen der Marke Mobil 1 symbolisiert als auch die dynamischen Beziehungen zwischen Mobil 1 und seinen Kooperationspartnern verkörpert. Jedes Farbschema spiegelt den Geist der Marke Mobil 1 und das kontinuierliche Engagement für den Ausbau und die Pflege sinnvoller Beziehungen zwischen Rennstrecke und Straße wider, die das Herz und die Seele der Marke sind.

Mobil 1 Motoröle sind seit langem die erste Wahl für herausragende Rennteams, die in den anspruchsvollsten und beliebtesten Motorsportserien rund um den Globus antreten. Auch heute noch verlässt man sich auf das synthetische Motoröl von Mobil 1, weil es auch unter den extremsten Bedingungen außergewöhnliche Motorleistung und Schutz bietet. Kfz-Techniker, Rennfahrer, Teambesitzer und einige der weltweit führenden Automobilhersteller können von der fortschrittlichen Technologie der Mobil 1 Schmierstoffe berichten.

"Wir sind begeistert, dass wir diese Sonderlackierungen zu einem so historischen Jubiläum der Marke Mobil 1 zum Leben erwecken können", sagte Robert Shearer, Director of Global Sponsorships im Namen von Mobil 1. "Diese Lackierungen sind ein Beispiel für unsere Zusammenarbeit bei der Innovation von Schmierstoffen in der Welt des Motorsports. Gemeinsam haben wir ein Design entworfen, das nicht nur eine Hommage an das 50-jährige Erbe der Marke Mobil 1 ist, sondern auch die Essenz von Geschwindigkeit, Leistung und Teamwork widerspiegelt. Wir können es kaum erwarten, dass die Fans mit uns die Liebe zum Rennsport teilen und den Höhepunkt unserer gemeinsamen Bemühungen auf der Rennstrecke im weiteren Verlauf des Jahres erleben."

Bei den Mobil 1 Twelve Hours of Sebring Presented by Cadillac werden goldene Lackierungen für Teams und OEMs auf die Strecke gehen, darunter Vasser Sullivan Racing (Lexus Racing), Cadillac Racing, Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports, Kellymoss mit Riley (Porsche Motorsport North America) und Porsche Penske Motorsport.

Im Laufe der Saison kommen weitere hinzu. Die ersten Lackierungen und Ikonografien anlässlich des 50- jährigen Jubiläums werden bei den folgenden Rennserien auf gesponserten Teams zu sehen sein:

Oracle Red Bull Racing (Formel 1)

Stewart-Haas Racing (NASCAR Cup Series)

23XI Racing (NASCAR Cup Series)

Tony Stewart Racing (NHRA)

Red Bull KTM (MotoGP)

Porsche Penske Motorsport (WEC und IMSA)

TAG Heuer Porsche Formel E Team (Formel E)

Mobil 1 Porsche SuperCup

At the Pikes Peak International Hill Climb mit BBI Autosport

Um das 50- jährige Jubiläum weiter zu feiern, sollten sich die Fans auch auf einen Kurzfilm mit dem ehemaligen Formel 1-Rennfahrer und Oracle Red Bull Racing-Botschafter David Coulthard freuen, der die Zuschauer durch die Entwicklung, die Zusammenarbeit und die Erfolge der Marke Mobil 1 führt. Das Video können Sie hier ansehen.

Weitere Initiativen in den Bereichen Partnerschaften, Motorsport und Events werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben, während die Marke ihr Erbe und ihre Zukunft feiert. Besuchen Sie @mobil1racing auf Instagram und X das ganze Jahr über, um mehr über die Mobil 1 Twelve Hours of Sebring Presented by Cadillac und die kommenden goldenen Lackierungen und Farbschemata zu erfahren.

Über Mobil 1

Seit 50 Jahren vertrauen Autofahrer auf Mobil 1, damit ihre Motoren länger laufen. Unsere Produkte kombinieren die neueste Technologie und Innovation, um die strengsten Standards von Fahrzeugherstellern und Tuningwerkstätten zu übertreffen damit die Verbraucher das Beste aus ihrer Zeit hinter dem Lenkrad herausholen können, sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke. Machen Sie jeden Tag zu einem Abenteuer mit Mobil 1, der weltweit führenden Marke für synthetisches Motorenöl. Erfahren Sie mehr unter www.mobil1.us oder und folgen Sie @Mobil1Racing auf Instagram und X. Schließen Sie sich uns an. Aus Liebe zum Fahren.

