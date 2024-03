The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.03.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.03.2024



ISIN Name

CA64079L3039 NEPTUNE WELLNESS SOL.

CH0012627250 HBM HEALTH.INVEST.A 12,10

CH0244017502 BYSTRONIC AG NAM. SF 2

CH1276062754 WISEKEY INTL B SF 2,50

HK0000643319 CCIAM FUTURE ENERGY LTD.

US00848H1086 AGEX THERAPEUTI. DL0,0001

US69833W4042 PANBELA T. NEW DL-,001

VGG1144D1336 BIT BROTHER LTD. CL. A

