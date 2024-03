Micron Technology: Experten sehen gigantischen Kursanstieg!

Quartalszahlen könnten für starke Bewegung sorgen!

Pullback Trading-Strategie

Rückblick

Micron Technology stellt Speicherlösungen, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systeme für den Einsatz in Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukten her. Die Produkte werden vor allem an Original Equipment Manufacturers ("OEMs") und Einzelhändler weltweit vertrieben. Die Aktie startete im November 2023 ihre Aufwärtsbewegung. Zuletzt sahen wir einen Rücksetzer in den Bereich des EMA-20.

Micron Technology-Aktie: Chart vom 15.03.2024, Kürzel: MU, Kurs: 93.79 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei Kursen über 94.70 USD würden wir eine Bestätigung der Erholungsbewegung bekommen.

Mögliches bärisches Szenario

Bei Notierungen unter der Kerze von vergangenem Donnerstag dürften die Bären für weiteren Abgabedruck sorgen.

Meinung

Analysten der Citigroup gehen davon aus, dass Micron die Konsensschätzungen im zweiten Quartal übertreffen und die Prognosen für das dritte Quartal erhöhen wird. Die DRAM-Preise und die Auslieferungen von höherpreisigen und margenstärkeren Hochbandspeichern, welche zusammen mit Systemen für künstliche Intelligenz von NVIDIA ausgeliefert werden, sind gut. Angesichts des zunehmenden Engagements des Unternehmens im Bereich der künstlichen bleibt die Micron-Aktie die beste Wahl der Analysten. Diese stufen die Aktie weiterhin mit "buy" ein und erhöhten das Kursziel am 15.03.2024 von 95 auf 150 USD. Die Q2-Zahlen veröffentlicht Micron am 20.03.2024.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 100.93 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.72 Mrd. USD

Meine Meinung zu Micron Technology ist bullisch

Veröffentlichungsdatum: 15.03.2024

