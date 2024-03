Eine strategische Mehrheitsbeteiligung von Great Hill Partners ermöglicht den Ausbau der Go-to-Market-Fähigkeiten und beschleunigt die Wachstumschancen

Heute gaben Vivup, ein führender Anbieter von erstklassigen Gesundheits- und Wellnessleistungen, und Perkbox, eine preisgekrönte globale Plattform für Benefits und Rewards, eine Vereinbarung über einen Zusammenschluss und eine strategische Mehrheitsbeteiligung von Great Hill Partners bekannt, einer Beteiligungsgesellschaft, die in wachstumsstarke, bahnbrechende Unternehmen investiert. Auf diese Weise werden die Kräfte der Unternehmen gebündelt, um eine wirklich marktführende Lösung für den öffentlichen und privaten Sektor der betrieblichen Altersversorgung in Großbritannien anzubieten. Die Investition von Great Hill Partners wird dem frisch gestärkten Unternehmen dabei helfen, seine Go-to-Market-Kapazitäten zu erweitern, sein Produktangebot zu optimieren und seine organischen und anorganischen Wachstumsmöglichkeiten zu beschleunigen. Omni Partners ("Omni"), ein auf den unteren Mittelstand fokussierter Investor in britische Privatunternehmen, beteiligte sich 2022 an Vivup und wird eine Minderheitsbeteiligung behalten, um das Wachstum des fusionierten Unternehmens weiter zu unterstützen. Die vereinbarte Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Financial Conduct Authority (FCA).

Vivup und Perkbox werden von einem globalen Team von Fachkräften betrieben, die gemeinsam über 4 Millionen Mitarbeiter in fast 7.500 Organisationen unterstützen. Dazu gehören über 85 des britischen National Health Service (NHS), der durch führende Lösungen in den Bereichen Mitarbeiterwohlbefinden, Benefits, Engagement sowie Anerkennung und Rewards dazu beiträgt, das Leben der Mitarbeiter zu verbessern. Dank der sich ergänzenden Expertise wird dieses neu integrierte Angebot an erstklassigen Produkten entscheidend zur Unterstützung von mehr Organisationen und deren Mitarbeitern in ganz Europa und der APAC-Region beitragen. Vivup bringt eine langjährige Tradition und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Sektor mit und ist führend in den Bereichen Wohlbefinden, Familienvorsorge und hat eine hohe Produktexpertise im Bereich Lohnersatzleistungen, um Arbeitgebern Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie ihre Belegschaft einbinden und deren Erfolg fördern können. Perkbox ist ein Marktführer im Bereich der Mitarbeiterrabattprogramme und der Technologie für Belohnung und Anerkennung, mit der Unternehmen ihre Mitarbeiter besser motivieren und finanziell unterstützen können. Mit Vivup und Perkbox haben sich zwei gleichgesinnte Unternehmen zusammengetan, deren Mission und Werte übereinstimmen und die Arbeitgebern dabei helfen, ihre Mitarbeiter besser zu betreuen, zu binden und zu fördern.

Die Geschäftsführung der beiden Unternehmen wird mit dem CEO von Vivup, Simon Moyle, als Group CEO des neu gegründeten Unternehmens und dem CEO von Perkbox, Doug Butler, der als Group Executive Chairman fungieren wird, unverändert bleiben. Nach 20 Jahren Erfahrung in Management- und Führungspositionen, in denen er für Innovation und Entwicklung auf dem britischen Markt für Einzelhandelsdienstleistungen zuständig war, hat Moyle in den letzten fünf Jahren die Transformation und das schnelle Wachstum von Vivup zu dem marktführenden Anbieter von Sozialleistungen gestaltet, der er heute ist. Unter seiner Leitung verzeichnete Vivup ein Rekordwachstum und etablierte eine preisgekrönte Unternehmenskultur, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und ihn stärkt. Butler, der im Dezember 2023 zum CEO von Perkbox berufen wurde, bringt mehr als 30 Jahre Führungserfahrung mit, in denen er Unternehmen in den Bereichen Technologie, Telekommunikation und Beschäftigung geleitet hat. Butler ist seit vielen Jahren in leitender Position bei Great Hill tätig, zuletzt als CEO des ehemaligen Great Hill Portfoliounternehmens Reward Gateway, einem globalen Unternehmen für HR-Technologie und Mitarbeiterengagement. Drew Loucks, Chris Busby und Mats Heimes von Great Hill Partners werden dem Board of Directors des Unternehmens beitreten.

Simon Moyle sagte: "Es ist großartig, diese beiden großartigen Unternehmen zusammenzuführen. Nach der Genehmigung durch die FCA werden wir in einer optimalen Ausgangsposition sein, um Menschen und Organisationen in ganz Großbritannien auf eine einzigartige und besondere Weise zu unterstützen. Eine Kombination wie Vivup und Perkbox findet man nur selten, denn wir verfügen zusammen über die führenden Produkte, die in den Bereichen freiwillige Benefits, Wohlbefinden sowie Anerkennung und Belohnung notwendig sind, und dennoch gibt es nur wenige Überschneidungen in den Bereichen, in denen wir derzeit tätig sind. Als ich vor über fünf Jahren zu Vivup kam, bestand unser Team aus 17 Mitarbeitern. Inzwischen ist unser Team auf fast 400 Mitarbeiter angewachsen und mit den Kollegen von Perkbox werden wir nun über 500 Mitarbeiter haben. Ich bin unglaublich stolz auf jedes einzelne Mitglied unseres Teams und kann es kaum erwarten, unsere neuen Perkbox-Kollegen willkommen zu heißen und über 4.500 Organisationen zu unterstützen. Die letzten fünf Jahre waren fantastisch, aber unsere Zukunft als fusioniertes Unternehmen wird noch besser sein!"

"Die Zusammenführung der Ressourcen und der technischen Produkt- und Supportkapazitäten von Vivup und Perkbox wird ein Gewinn für die Tausenden von Kunden im öffentlichen und privaten Sektor und die Millionen von Mitarbeitern sein, die sich auf unsere Lösungen zur Erfüllung ihrer Bedürfnisse und zur Bewältigung ihrer Herausforderungen verlassen", fügte Doug Butler hinzu. "Ich habe die Mission und das Wachstum von Vivup unter Simons Führung immer bewundert und mit der Unterstützung von Great Hill als Investor werden unsere komplementären Technologien, Serviceangebote und mitarbeiterzentrierten Kulturen nun eine perfekte Kombination zur Unterstützung von HR-Fachleuten und ihren Mitarbeitern bilden."

Drew Loucks, Managing Director von Great Hill, erklärte: "Mit dem heutigen Meilenstein wird ein neuer Akteur in der Branche gegründet, der gut positioniert ist, um von einer großen und wachsenden Marktchance zu profitieren. Doug und Simon verfügen beide über eine starke Erfolgsbilanz bei der Skalierung branchenführender Unternehmen durch die Schaffung erfolgreicher, kundenorientierter Kulturen und innovativer Produktangebote. Wir freuen uns darauf, die Teams zu unterstützen und Vivup und Perkbox zusammenzuführen, um eine noch leistungsfähigere Plattform für das Wohlbefinden, die Benefits und das Engagement der Mitarbeiter im Vereinigten Königreich zu schaffen."

Charles Gallagher-Powell, Partner bei Omni, fügte hinzu: "Dieser Deal untermauert unsere Strategie, Partnerschaften mit missionsgeleiteten, schnell wachsenden Unternehmen einzugehen, um ihnen zu größeren Erfolgen zu verhelfen. Da wir diese Eigenschaften bei Vivup erkannt und den gleichen Ehrgeiz und die gleiche Unternehmenskultur haben, entschieden wir uns für eine Investition im Jahr 2022. Wir haben seitdem jede Minute der Zusammenarbeit mit Simon und dem Team sehr geschätzt. Wir könnten nicht stolzer auf das sein, was Vivup erreicht hat, und freuen uns, das neue fusionierte Unternehmen als Minderheitsaktionär zu unterstützen."

Durch die Investition von Great Hill Partners konnte Vivup zudem die Übernahme von The Employee Resilience Company (TERC Ltd), einem Anbieter von spezialisierter Beratung, Psychotherapie und Mitarbeiterunterstützung, sowie von Work Life Partners, einem Spezialisten für Kinderbetreuung, Seniorenbetreuung und Haustierbetreuung, abschließen. Beide Transaktionen sind ein weiterer Beitrag zur Stärkung des Ziels von Vivup und Perkbox, der führende Anbieter in den Bereichen psychische Gesundheit, Wohlbefinden und Familienbetreuung zu werden.

Die Investition von Great Hill Partners in Vivup und Perkbox baut auf der umfangreichen Erfahrung des Unternehmens im Bereich der betrieblichen Altersversorgung auf, darunter auch Investitionen in Reward Gateway, bswift, RxBenefits, Retiree First, ParetoHealth, PlanSource und weitere. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Über Vivup

Vivup bietet seit 2005 erstklassige Leistungen im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden für Arbeitnehmer im öffentlichen und privaten Sektor an und rüstet Arbeitgeber mit den nötigen Instrumenten aus, um resiliente Belegschaften aufzubauen, gute Mitarbeiter zu halten und den Kampf um Talente zu gewinnen. Vivup arbeitet mit knapp 4.000 Kunden zusammen und unterstützt über 3,3 Millionen Arbeitnehmer im Vereinigten Königreich.

Vivup wurde im Rahmen der Investors in People Awards 2022 als UK Employer of the Year und bei den Employee Benefits Awards 2023 als Best Supplier to Work for ausgezeichnet. CEO Simon Moyle wurde bei den Investor in People Awards 2022 als UK Leader of the Year und bei den Great British Entrepreneur Awards 2023 als Scale up Entrepreneur of the Year (North East) ausgezeichnet. Außerdem wurde Vivup gerade von Elite Business als Nummer eins unter den KMU in Großbritannien ausgezeichnet.

Über Perkbox

Perkbox ist die globale Plattform für Benefits und Rewards, mit der Unternehmen ihre Mitarbeiter betreuen, mit ihnen in Kontakt treten und sie feiern können, egal wo sie sind und was sie wollen. Dank über 10 Jahren Erfahrung vertrauen Tausende von Unternehmen mit Nutzern auf der ganzen Welt auf Perkbox. Seine standortunabhängige, weltweit verfügbare Plattform hilft Unternehmen mit unterschiedlichen und dezentralisierten Belegschaften, ihre Employee Value Proposition (EVP) zu harmonisieren damit jeder Mitarbeiter glücklich, gesund und motiviert bleibt.

Über Great Hill Partners

Great Hill Partners wurde 1998 gegründet und ist eine Private-Equity-Gesellschaft, deren Schwerpunkt auf Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen in den Bereichen Software, digitaler Handel, Finanztechnologie, Gesundheitswesen und digitale Infrastruktur liegt. Great Hill, das über Büros in Boston und London verfügt, hat bereits in mehr als 95 Unternehmen investiert und kann auf eine umfangreiche Erfolgsbilanz beim Aufbau langfristiger Partnerschaften mit Unternehmern und bei der Bereitstellung flexibler Ressourcen zur Unterstützung mittelständischer Unternehmen bei der Expansion verweisen. Great Hill wurde für seine branchenführende Rolle ausgezeichnet und belegte am 6. März 2024 Platz 4 im HEC Paris-Dow Jones Mid-Market Buyout Performance Ranking 2023, in dem die Fondsperformance von 632 führenden Private-Equity-Unternehmen zwischen 2010 und 2019 bewertet wurde1. Weitere Informationen, einschließlich einer Liste aller Great Hill Investitionen, erhalten Sie unter www.greathillpartners.com.

Über Omni

Omni investiert in missionsorientierte, schnell wachsende und profitable Unternehmen, die auf der Suche nach einem ersten externen Kapital sind. In der Regel handelt es sich dabei um margenstarke, in Großbritannien ansässige Unternehmen, die ihre Nische dominieren, von kulturorientierten Managementteams geführt werden und ein EBITDA von mindestens 2 Millionen Pfund erwirtschaften. Omni verfolgt beim Investieren einen anderen Ansatz. Omni konzentriert sich mit seiner einzigartigen Teamzusammensetzung und seinem besonderen Ansatz darauf, die Chancen zugunsten des Erfolgs zu verändern, um seine Investitionen zu beschleunigen und sicherzustellen, dass alle gemeinsam profitieren. Omni ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von ihr reguliert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.omni.co.uk

1 Great Hill Partners hat weder eine Nominierung eingereicht, um für diese Liste in Betracht gezogen zu werden, noch hat das Unternehmen für die Aufnahme in die Liste bezahlt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

