John Deere: Innovativer Hersteller von Landwirtschafts-Technik

Der US-Konzern Deere & Co. ist einer der weltweiten Marktführer im Bereich Agrartechnik. Das Produktportfolio reicht von Landmaschinen über Forstwirtschaft bis hin zur Absatzfinanzierung. Im Heimatmarkt USA ist die Hauptmarke John Deere mit einem Marktanteil von deutlich über 50% unangefochtene Nummer Eins. Auch hierzulande gehören die typisch grünen Traktoren von Deere zu des Landwirts Lieblingsmaschinen.

Deere ist in den Wachstumsmärkten Brasilien und China stark vertreten. Das Unternehmen fällt immer wieder mit richtungweisenden Innovationen ins Auge. Ein gutes Beispiel dafür ist das von Deere & Co. bereits vermarktete See & Spray-Sprühsystem. Das reduziert den Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln um 70%. Das schont die Kasse der Landwirte und auch die Umwelt.

Deere investiert viel Geld in Forschung und Entwicklung. Das Budget für F&E hat im vergangenen Jahr die Marke von 2 Mrd. US-Dollar überschritten. Das ist vor allem auf die Entwicklung von KI-Anwendungen und autonomen Traktoren zurückzuführen.

Der Agrartechnik-Hersteller dürfte in den kommenden Jahren von einer großen Erneuerung der US-Agrarflotte profitieren. Denn in den USA ist die Flotte der Agrar-Fahrzeuge relativ alt. Fast 20% der gesamten Flotte sind älter als im historischen Durchschnitt.

Wachstumsimpulse erwartet Deere aus der Softwaresparte. Die soll bis 2030 rund 10% des Konzernumsatzes von zuletzt rund 61,2 Mrd. US-Dollar erwirtschaften. Impulse könnte das "Farming-as-a-Service" setzen. Dabei übernimmt Deere die Bewirtschaftung landwirtschaftlich genutzter Flächen gegen Gebühr.

Mit einem KGV um 14 ist die Aktie von Deere aus fundamentaler Sicht nicht zu teuer. Die Fähigkeit des Unternehmens, kontinuierlich hohe Cashflows zu erwirtschaften, macht die Aktie zu einem soliden langfristigen Dividendenzahler.

Empfehlung Fuchs-Kapital: kaufen

Kursziel: 444 USD, SL: unter 344 USD

Quelle: FUCHS-Kapital

