Aktien Wochenrückblick - erstmals nahm der DAX die 18.000er Marke und die Aktienanleger scheinen noch nicht an Gewinnmitnahmen zu denken. Das Übernahmeangebot für Encavis brachte erstmal 25% Tagesplus. Mit 17,50 EUR scheint man das nötige Quorum erreichen zu können. Dazu Aktien wie eine HelloFresh oder eine Vonovia wegen schlechten Zahlen durchgereicht nach unten - annähernd halbiert im Kurs der MDAX-Wert, der DAX Wert mehr als 10% im Minus, und das an einem Handelstag. Dazu eine USU Software, die an der Börse verzweifelt und nur noch weg will. Die zunehmenden Kursextreme zeigen die Nervosität ...

