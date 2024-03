HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/5509/ Mein 100. Gast im SportWoche Business Athlete Podcast ist Herwig Straka, Veranstalter und Turnierdirektor der Erste Bank Open. Österreichs grösstes Tennisturnier wird heuer im Oktober zum 50. Mal stattfinden. Wir sprechen aber auch über Dinge, die vielleicht nicht alle über Herwig wussten: Dass er 60facher Landesmeister im Schwimmen, Österreichischer Meister im Flossenschwimmen und Vize-Meister im Unterwasser-Rugby war. Dass er mit Thomas Muster Ballkind bei einer Exhibition war. Dass er neben ATP-Tennis auch Golf- und auch Kulturevents managt. Dass er in der Event Hall of Fame und Business Athlete of the Year ist. Dass Markus Brier, Peter Bosek Alex Knechtsberger oder Horst Pirker nicht nur über den Job ...

