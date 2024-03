ATX Charttechnik-Ausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Wie erwartet, geriet der ATX zu Wochenbeginn erneut unter Druck, ein verso¨hnlicher Wochenausklang hebt den o¨sterreichischen Leitindex jedoch wieder Richtung 3.400 Punkte. Damit gelingt es dem ATX, auch wieder seine - nun bereits fallende - 50-Tage-Linie zu u¨berspringen. Eine klare Richtung gibt es derzeit nicht, der Index befindet sich seit Dezember letzten Jahres in einer Seitwa¨rtsbewegung in der Bandbreite 3.300-3.500 Punkte. Die kurzfristigen technischen Indikatoren vermo¨gen derzeit keine aufschlussreichen Signale zu geben. Die wo¨chentliche Betrachtungsweise des Charts liefert ein eindeutiges Verkaufssignal in Form des MACDs. Der ATX mu¨sste sich relativ schnell wieder an die Jahresho¨chststa¨nde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...