Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zu VIG: "Fu¨r das Gesamtjahr 2024 erwartet der Vorstand ein Vorsteuerergebnis zwischen EUR 825-875 Mio. und damit eine weitere deutliche Erho¨hung des Gewinns gegenu¨ber dem Vorjahr. Der finale Gescha¨ftsbericht wird am 24. April vero¨ffentlicht. Wir bleiben weiter bei unserer Kaufen-Empfehlung." Zu den Post-Zahlen: "Wir stufen die Ergebnisse 2023 und den Ausblick als neutral fu¨r die Kursentwicklung ein. Die Guidance fu¨r heuer sehen wir als konservativ an. Wir erwarten eine weiter solide Entwicklung im Paketbereich und in der Division Filiale & Bank. Zudem sollte das ...

