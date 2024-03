© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | La Nacion



Nvidia-Aktien sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Erfahre die Hintergründe und wie hoch die Performance seit 2014 ausfiel. Nvidia-Aktien gehören über die vergangenen zehn Jahre zu den performancestärksten Werten. Allein in den letzten zwölf Monaten haben sie mehr als 236,43 Prozent zugelegt (15.03.2024). Doch was sind die Gründe für den starken Anstieg und wie viel wäre seit 2014 aus 10.000 Euro geworden? Gründe für den Nvidia-Kursanstieg Die Ursache des großen Triumphs liegt in Nvidias führender Position im Bereich der Grafikprozessoren (GPUs). Sie sind nicht nur für die Gaming-Branche entscheidend wichtig, sondern finden auch in Data Centern, bei künstlicher Intelligenz (KI) …