Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Börsenradio Live-Blick, Fr.15.3.24: DAX ruhig in den März-Verfall, Vonovia stürzt ab, Baader sieht hier eine Chance, Commerzbank starkChristian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankfurt und Wien. Es ist der Podcast, der das Gefühl für den DAX bringt, es ist Freitag, der 15. März 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus.- DAX im Frühgeschäft unverändert- heute März-Verfall, keine Indexänderung- Zalando im Frühgeschäft vorne- Vonovia im Frühgeschäft unter Druck, Baader sieht Kaufgelegenheit- Serien: Commerzbank (+)- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...