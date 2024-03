© Foto: K. Steinkamp - picture alliance / blickwinkel/McPHOTO



ETFs und aktiv gemanagte Fonds besitzen ganz unterschiedliche Vor- und Nachteile, die wir in diesem Artikel einmal genauer beleuchten.Privatanleger stehen bei der Geldanlage immer wieder vor der schwierigen Frage, ob sie in aktiv gemanagte Fonds oder passive börsengehandelte Indexfonds (ETFs) investieren sollen. Aufgrund der Vielzahl heute handelbarer Produkte eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten, die allerdings auch individuelle Vor- und Nachteile mit sich bringen. Für welche Kategorie sollten sich Anleger also entscheiden? Dazu kann ein Vergleich einzelner wichtiger Aspekte hilfreich sein. Kosten In diesem Punkt sind ETFs aktiv gemanagten Fonds deutlich überlegen. Sie besitzen keinen …