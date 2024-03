Neue Coins auf Binance: Kursexplosion voraus?

Kryptowährungen, die auf den ganz großen Börsen wie Coinbase oder Binance gelistet werden, können oft allein schon dadurch einen massiven Kurssprung hinlegen. Werden Meme Coins gelistet, kann das nicht selten dazu führen, dass der Wert sich nochmal vervielfacht und die Marktkapitalisierung um hunderte Millionen Dollar steigt. Aber auch auf Utility Coins wirkt sich die Aufnahme auf Binane oft bullish aus. Daher kann es sich lohnen, stets einen Blick darauf zu werfen, welche Kryptowährungen bei der Börse neu ins Programm kommen.

Book of Meme (BOME)

Boook of Meme ist noch keine drei Tage alt und hat bereits das geschafft, was die meisten Meme Coins nie erreichen. In weniger als 72 Stunden ist der Meme Coin auf eine Marktkapitalisierung von über einer Milliarde Dollar gestiegen und nun wurde auch bereits ein Listing auf Binance bestätigt, wodurch der Kurs noch weiter angetrieben wurde. Die Zahlen, die BOME nach so kurzer Zeit vorzuweisen hat, sind unglaublich. Noch nie hat ein Meme Coin so schnell die Milliarden Dollar Marke geknackt und am zweiten Tag ein Handelsvolumen von mehreren Milliarden Dollar erreicht.

Im Laufe des Tages hat BOME sogar schon die 2 Milliarden Dollar Marke anvisiert. Da der Coin erst ein paar Tage alt ist, kann es sich auf jeden Fall lohnen, BOME auf seine Watchlist zu setzen, auch wenn ein Einstieg auf diesem hohen Niveau natürlich auch Risiken mit sich bringt.

METIS

Auch der METIS-Kurs hat im letzten Jahr ordentlich zulegen können und Investoren einen Gewinn von 284 % eingebracht. Mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Dollar ist der Coin der gleichnamigen Layer-2-Lösung für Ethereum auch in den Fokus von Binance gerückt, sodass es im Laufe der Woche zum Listing gekommen ist.

(METIS Kursentwicklung im letzten Jahr - Quelle: Coinmarketcap)

Zwar ist die Reaktion der Marktteilnehmer bei METIS nicht ganz so heftig ausgefallen, als die Kryptobörse verkündet hat, den Coin ins Programm zu nehmen, kurzzeitig konnten aber Gewinne erzielt werden, die aber schnell wieder realisiert wurden, sodass sich auf Wochensicht ein Ausbruch zeigt. Die Reaktion auf das Listing ist dabei auch immer nur ein erster Impuls, grundsätzlich führt die Möglichkeit, einen Coin auf Binance zu handeln, aber auch langfristig zu mehr Liquidität und einer breiteren Investorengruppe, sodass die Auswirkungen auch langfristig positiv sein können.

Smog Token ($SMOG)

Beim Smog Token ($SMOG) handelt es sich um einen weiteren erfolgreichen Meme Coin auf Solana, der innerhalb kürzester Zeit die 100 Millionen Dollar Marke überschritten hat und zwischenzeitlich sogar auf eine Bewertung von 300 Millionen Dollar gekommen ist. $SMOG wird derzeit zwar noch nicht auf Binance gelistet, die Vergangenheit hat aber bereits mehrfach gezeigt, dass die Kryptobörse im Bereich um 300 Millionen Dollar auf einen Meme Coin aufmerksam werden könnte, weshalb bereits viel darüber spekuliert wird, ob $SMOG der nächste Meme Coin ist, der auf Binance gelistet wird. Sollte es dazu kommen, dürfte der Kurs nochmal sprunghaft ansteigen.

(SMOG Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Nach einer Korrektur bei $SMOG liegt die Bewertung derzeit immer noch bei rund 150 Millionen Dollar, sodass sich derzeit eine Einstiegsgelegenheit für Investoren ergeben könnte. Sollte es tatsächlich zum Binance Listing kommen, könnte die Marktkapitalisierung schnell auf eine Milliarde Dollar steigen. Außerdem überzeugt $SMOG mit einer Staking-Funktion, die eine Rendite von 42 % APY einbringt und mit einer der größten Airdrop-Kampagnen im Solana-Ökosystem. Trader können verschiedene Quests auf der Website erledigen, um Erfahrungspunkte (XP) zu sammeln und sich so für den Airdrop zu qualifizieren, wodurch sich $SMOG auch langfristig durchsetzen könnte.

