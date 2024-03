Bitcoin Kurs aktuell: Google Trends zeigen unglaubliches Potenzial

Man könnte meinen, dass der Bitcoin-Kurs mit fast 70.000 Dollar überhitzt sein könnte. Immerhin hat das Erreichen von knapp 69.000 Dollar im Jahr 2021 zu einem massiven Crash im Anschluss geführt. In den anderthalb Jahren nach dem damaligen Hoch ist der Kurs bis auf 15.000 Dollar zurückgefallen. Einige haben bereits befürchtet, dass es auch diesmal wieder zu einem dramatischen Rücksetzer kommen könnte, da der Kurs in den letzten 6 Monaten nur gestiegen ist. Schaut man sich jedoch die Google Trends an, könnte man schnell zu einem ganz anderen Entschluss kommen.

Suchinteresse noch immer niedrig

Zwar gibt Google keine genauen Zahlen über das Suchvolumen von bestimmten Keywords heraus, man kann über die Google Trends aber zumindest das Interesse eines Keywords über einen bestimmten Zeitraum tracken oder mehrere verschiedene Begriffe im Verhältnis zueinander auswerten. So weiß man zwar immer noch nicht, wie viele Menschen genau nach welchen Begriffen gesucht haben, man weiß aber, ob das Interesse mehr oder weniger wird und welche Keywords öfter gesucht werden als andere. Der Bitcoin-Kurs ist inzwischen auf einem höheren Niveau als 2021 und hat in dieser Woche ein neues Allzeithoch erreicht, das Suchinteresse ist weltweit aber noch lange nicht so hoch wie damals.

(Bitcoin Suchinteresse - Quelle: Google Trends)

Der Maximalwert liegt bei 100 und wurde im Jahr 2021 während des Bullruns erreicht. Im Vergleich dazu hat der Wert in der letzten Woche gerade einmal bei 42 gelegen, was bedeutet, dass noch nicht einmal halb so viele Menschen die Kryptowährung googlen als es damals der Fall war. Zum einen muss man natürlich betonen, dass sich inzwischen auch viele Menschen über ChatGPT oder andere alternative Möglichkeiten informieren, Google bleibt aber weiterhin eine wichtige Quelle um sich zu informieren.

Bitcoin-Rallye verpasst? Jetzt rechtzeitig einsteigen und Green Bitcoin im Presale kaufen.

Das bedeutet, dass die FOMO (Fear of missing out - Angst, etwas zu verpassen) noch lange nicht auf dem Niveau von 2021 ist, wodurch Bitcoin während dieses Bullruns noch deutlich höher steigen könnte. Es ist anzunehmen, dass die mediale Präsenz, wenn der Kurs auf 100.000 Dollar steigt und das Halving durchgeführt wird, das Interesse vieler Menschen geweckt wird, die dann noch einsteigen, weil sie den Bullrun nicht verpassen wollen. Dadurch könnte der Kurs auch nach dem Erreichen von 100.000 Dollar noch deutlich höher steigen.

Das sagen Experten

Dadurch, dass der Bitcoin-Kurs in den letzten 6 Monaten schon stark angestiegen ist, sind sich Experten uneinig darüber, ob es schon bald zu einer Korrektur kommen wird, oder die Rallye bedingt durch die Spot Bitcoin ETFs in den USA noch eine ganze Weile weitergehen kann. Das betrifft allerdings nur die kurzfristigen Prognosen für die kommenden Wochen. Mittel- bis langfristig herrscht der allgemeine Konsens, dass der Kurs noch deutlich steigen kann. In optimistischen Prognosen wird dabei von bis zu 500.000 Dollar pro Bitcoin bis Ende nächsten Jahres gesprochen.

10 years ago, $70k bitcoin was considered a 'crazy price prediction'



- 250k bitcoin

- 500k bitcoin

- 1M bitcoin



Never say never. - Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) March 13, 2024

Wer also denkt, dass er bei 70.000 Dollar schon zu spät kommt, könnte eines besseren belehrt werden. Das Halving steht erst noch bevor und bisher hat der große Bullrun immer erst im Anschluss begonnen. Auch die Zinssenkungen in den USA und Europa dürften dazu führen, dass mehr Menschen bereit sind, etwas Risikokapital in Kryptowährungen zu investieren und die Spot Bitcoin ETFs haben ein Investment in Bitcoin deutlich erleichtert.

