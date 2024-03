Kurz vor dem Wochenende gab es an den Märkten eher wenig Bewegung zu sehen. Der DAX trat knapp unter 18.000 Punkten auf der Stelle und die Bullen scheinen sich in der laufenden Rallye eine kleine Verschnaufpause zu gönnen. Doch selbst bei manchem Titel mit viel Bewegung gab es im Kern wenig Neues zu sehen.Das lässt sich beispielsweise von HelloFresh (DE000A161408) behaupten, wo am Freitag neue Quartalszahlen präsentiert wurden. Jene fielen durch die Bank enttäuschend aus; es gab unter anderem einen Kundenrückgang um 6,5 Prozent zu sehen, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...