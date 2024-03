Der Anteil institutioneller Investoren bei der American Express Company (NYSE:AXP) übersteigt 65%, eine deutliche Mehrheit, die von Veränderungen im Aktienkurs am meisten betroffen ist. Mit umfangreichen finanziellen Mitteln und Forschungskapazitäten haben institutionelle Inhaber großen Einfluss, was oft ein Zeichen des Vertrauens in die Zukunft des Unternehmens ist. Allerdings stellen große ...

Den vollständigen Artikel lesen ...