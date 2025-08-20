Warren Buffetts MEGA-Deals: Apple reduziert, T-Mobile weg - dafür 5 neue Aktien im Depot
|17:30
|Warren Buffetts MEGA-Deals: Apple reduziert, T-Mobile weg - dafür 5 neue Aktien im Depot
|Warren Buffetts MEGA-Deals: Apple reduziert, T-Mobile weg - dafür 5 neue Aktien im Depo
|17:25
|VPN auf dem iPhone einrichten - unterwegs sicher aufs Heimnetz zugreifen
|17:15
|iOS 26: Warum nicht alle neuen Funktionen auf jedem iPhone laufen
|Wenn iOS 26 zum Download bereitsteht, teilen sich iPhone-Besitzer:innen in zwei Lager. Die einen kommen in den Genuss aller neuen Funktionen, die anderen nicht. Warum ist das so? Wer die öffentliche...
|16:47
|ROUNDUP/Aktien New York: Zurückhaltung auf hohem Niveau - Nasdaq sehr schwach
| NEW YORK (dpa-AFX) - US-Technologieaktien haben am Mittwoch weiter nachgegeben. Marktbeobachter sprachen von einer Konsolidierung, nachdem der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Auswahlindex...
|16:21
|o2: 5G-Tarif mit iPhone 16 Pro Max und Apple Watch Series 10
|13:31
|The Best Warren Buffett Stocks to Buy With $1,000 Right Now
|12:01
|Warren Buffett's Berkshire Hathaway Just Bought Into Beaten-Down UnitedHealth. Should Investors Follow Suit?
|11:26
|UnitedHealth: Buffett-Effekt lässt nach - Dividendenrendite als Kaufargument?
|Der Einstieg von Warren Buffett mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway beim angeschlagenen US-Krankenversicherer UnitedHealth hat in der vergangenen Handelswoche für Schlagzeilen und...
|10:31
|Warren Buffett Bought UnitedHealth Stock. Should You Do the Same?
|15:37
|Treue Kunden zahlen bald drauf: Die Telekom will ab Herbst mehr Geld sehen
|14:36
|Aktien Frankfurt: Dax gibt nach - Etwas Verunsicherung im Markt
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts offener geopolitischer und geldpolitischer Fragen haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt das Risiko am Mittwoch etwas gescheut. Für den Dax bleibt der Widerstand...
|12:00
|Alaska Airlines teams up with T-Mobile to offer ultra-fast, free Wi-Fi to Atmos Rewards members
|Starting in 2026, members of Atmos Rewards, an enhanced, combined loyalty program by Alaska Airlines and Hawaiian Airlines, will enjoy complimentary Wi-Fi on Starlink-equipped...
|03:38
|Deutsche Telekom, NVIDIA Bring Low-Latency 5G+ Gaming to Smartphones
|17:14
|T-Mobile US serves up Starlink-based Wi-Fi to Alaska planes
|12:00
|Alaska Airlines teams up with T-Mobile to offer ultra-fast, free Wi-Fi to Atmos Rewards members
|Starting in 2026, members of Atmos Rewards, an enhanced, combined loyalty program by Alaska Airlines and Hawaiian Airlines, will enjoy complimentary Wi-Fi on Starlink-equipped...
|Di
|T-Mobile makes another fiber growth play with U.S. Internet deal
|Di
|T-Mobile to acquire U.S. Internet as part of fiber push
|Kurs
|%
|APPLE INC
|194,92
|-1,55 %
|BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
|421,20
|+1,08 %
|DEUTSCHE TELEKOM AG
|31,530
|+0,90 %
|T-MOBILE US INC
|223,20
|+0,63 %