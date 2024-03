Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Plug Power hat am Freitag an den Märkten gleich -0,7 % nachgegeben. Das liest sich wie ein nur minimaler Kursverlust, bedeutet jedoch einen Einschnitt. Denn der Titel hat auf diese Weise am fünften Tag hintereinander nachgegeben. Die Aktie befindet sich fast im freien Fall. Der Kurs ist vor allem auch aus Sicht der Statistiker sehr angeschlagen. Die spielen eine [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...