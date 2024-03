Die HelloFresh-Aktie (WKN: A16140) hat wohl den ultimativen Dip gezeigt. Am 08. März dieses Jahres korrigierten die Anteilsscheine in der Spitze um 42 %. Während ich diese Zeilen schreibe, sehe ich noch ein Minus von 32 %. Beides zeigt: Es hat wohl ein einschneidendes Event gegeben. Von einem Vertrauensverlust ist die Rede. Von einem Management, das sein Unternehmen möglicherweise nicht mehr so gut kennt. Im Endeffekt sind es verfehlte mittelfristige Ziele, die der Auslöser für die Performance sind. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...