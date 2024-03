DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Vanadium: vielseitig einsetzbar und chancenreich - NextEra Energy, Vanadium Resources und thyssenkrupp

Frankfurt (pta/17.03.2024/08:30) - Es ist eine gute Nachricht, dass Vanadium das fünfthäufigste Übergangsmetall in der Erdkruste darstellt. Es kann als endliche Quelle eine Hauptrolle bei der grünen Wende spielen und ein Schlüssel für eine grünere Zukunft in vielen Bereichen sein. Die Nachfrage nach dem Stoff ist zuletzt stark angestiegen. Ein Hauptgrund dafür ist die Vielseitigkeit von Vanadium.

Rund 85% des weltweit abgebauten Vanadiums wird in der Stahlindustrie verwendet. Die Nachfragestruktur verändert sich aber immer weiter. Die Gründe: Vanadium wird für Vanadium-Redox-Flow-Batterien gebraucht, grünen Energiespeichern, welche eine Schlüsselrolle bei der Energiewende einnehmen könnten. Außerdem passt Vanadium als Bestandteil von Legierungen gut in die allgegenwärtigen Dekarbonisierungspläne. Die Veränderung der Nachfrage zeigt sich gut am Beispiel China. Dort wird sie durch den Nutzen von Vanadium in der Luft- und Raumfahrtindustrie und als wichtiger Bestandteil von Energiespeichern angetrieben.

Die Richtung wird durch die Entwicklungen in China vorgegeben. Bei der Nachfrage nach Vanadium könnte es zu einer Dynamik kommen, welche das Übergangsmetall zu einem Hauptakteur der grünen Wende machen könnte - und es zudem bedeutend für die Finanzmärkte macht.

NextEra Energy (ISIN: US65339F1012) - Windkraft trifft Solarenergie

Der Name ist bei NextEra Energy Programm. Der US-Konzern nimmt im Bereich von erneuerbaren Energien weltweit eine Führungsrolle ein. Das Unternehmen bringt dabei die zwei wichtigen Sektoren zusammen: Windkraft und Solarenergie. NextEra Energy führt die Dekarbonisierung Amerikas an. Vanadium kann in diesem Zuge eine wichtige Rolle spielen. Auch das Unternehmen mit Sitz in Florida kann daher die Nachfrage nach Vanadium beeinflussen.

An der Börse könnte NextEra Energy derzeit unterbewertet sein. Das glauben zumindest einige Analysten. MarketScreener zufolge halten die Aktienanalysten Mitte März 2024 für unterbewertet. Laut MarketScreener liegen die Kursziele der Analysten um rund 17% über dem aktuellen Aktienkurs.

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522) - Vanadiummine im Rohstoffmekka

Entwicklungs- und Explorationsunternehmen mit Vanadium-Projekten könnten in besonderem Maße von einer anziehenden Vanadium-Nachfrage profitieren. Schon jetzt herrscht Knappheit am Markt. Neue Vorkommen sind gefragt. Eines der spannendsten Projekte wird von Vanadium Resources vorangetrieben. Das australische Unternehmen besitzt die Mehrheit der Anteile an der Vanadiumlagerstätte Steelpoortdrift. Sie befindet sich im südafrikanischen Limpopo, in einem Rohstoff-Mekka mit guter Infrastruktur.

Bei Steelpoortdrift handelt es sich wohl um das größte Vanadiumvorkommen seiner Art, welches noch erschlossen wurde. Vanadium Resources will die Mine selbst bauen und hat die meisten Voraussetzungen dafür bereits geschaffen. Im Mai wurde bekannt, dass Matrix Resources ein strategisches Investment bei Vanadium Resources tätigt und derzeit über eine Abnahmevereinbarung verhandelt. Die Beteiligung von Matrix als Investor und Abnehmer wird Vanadium Resources dabei helfen, die Investitionskosten von rund 211 Millionen US-Dollar aufzubringen und den nächsten Schritt auf dem Weg zu einem Unternehmen zu machen, das eine wichtige Rolle auf dem Vanadiummarkt spielt.

thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001) - Vanadium bringt Vorteile für die Stahlherstellung

In der Stahlindustrie bringt Vanadium die Vorteile mit, da es schon in kleinen Mengen die Zähigkeit und Festigkeit von Stählen steigern kann. Damit wird die Verschleißfähigkeit erhöht. Vanadium muss in diesem Zuge nicht in seiner puren Form eingesetzt werden, da die Reinheit nicht so hoch sein muss. Daher wird oftmals Ferrovanadium als Rohstoff genutzt. Das macht auch thyssenkrupp.

Deutschlands größter Stahlhersteller hat ein breites Produktportfolio zu bieten. An der Börse ist das Unternehmen eine feste Größe. Derzeit sind die meisten Analysten bei der Aktie vorsichtig gestimmt, obwohl das durchschnittliche Kursziel der Gilde rund 79% unter dem aktuellen Kurs liegt.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals (ISIN: IE0002PG6CA6) als passender ETF

In diesem ETF sind einige Unternehmen untergebracht, welche sich rund um Vanadium drehen. Top-Holdings sind unter anderem Liontown Resources (ISIN: AU000000LTR4), Arcadium Lithium PLC (ISIN: IE0002PG6CA6) und Livent (ISIN: US53814L1089).

Auch an den Finanzmärkten spielt Vanadium eine immer größere Rolle

Die Vielseitigkeit von Vanadium dürfte dazu führen, dass die Nachfrage nach Vanadium in den nächsten Jahren nach und nach ansteigt. Der Startschuss für diese Dynamik ist in China gefallen. Diesen hat man auch an der Börse gehört.

Vanadium Resources ISIN: AU0000053522 WKN: A2PPPU https://vr8.global/ Land: Australien / Südafrika

Quellen: https://www.brunel.net/en/blog/renewable-energy/vanadium-key-to-the-green-revolution https://www.marketscreener.com/quote/stock/NEXTERA-ENERGY-6337180/news/ Morgan-Stanley-Cuts-Price-Target-on-NextEra-Energy-to-92-From-96-Maintains-Overweight-Rating-43916954/ https://www.marketscreener.com/quote/stock/THYSSENKRUPP-AG-436698/news/ THYSSENKRUPP-Deutsche-Bank-remains-Neutral-43628085/

