Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Austrian Stocks in English: https://audio-cd.at/page/podcast/5512/ "Free Lunch gibt es an der Börse tatsächlich, wenn man nicht zu gierig ist" Nicht zu jedem Preis in Wachstumsaktien einsteigen "There is no such thing as a free lunch", sagte einmal der Ökonom Milton Friedman auch über die Börse, also entweder geht man als Anleger mehr Risiko ein oder man verzichtet auf hohe Renditen. Heiko Boehmer, Kapitalmarktstratege der Sharholder Assetmanagement AG sieht das nicht ganz so. Es gäbe schon etwas gratis im Börsenleben, wenn man nich zu gierig ist und Wachstumsaktien fokusiert, bei denen man aber nicht zu jedem Preis zuschlagen sollte Eine solche ...

