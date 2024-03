DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Wasser ist ein großes Geschäft - Nel ASA, De.mem und Coca-Cola sind Teil davon

Frankfurt (pta/17.03.2024/09:00) - Es gibt kein Lebensmittel und keinen Rohstoff, der absolut unverzichtbar ist. Außer Wasser. Aus der Abhängigkeit von Wasser hat sich längst ein großes Geschäft entwickelt - welches viele Akteure und Bereiche kennt. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, dass es kein Produkt gibt, bei dem vergleichbare Preisunterschiede auftreten. In Deutschland sank die Preissteigerungsrate bis zum Jahr 2014 fast 20 Jahre lang kontinuierlich. Seitdem steigt sie wieder. Im Hitzesommer 2018 erreichte der Wasserpreis hierzulande Spitzenwerte.

Derzeit scheint ein Umbruch in der Wasserwirtschaft und anderen Bereichen, in denen Wasser eine Hauptrolle spielt, erkennbar zu sein. Die Wasserknappheit wird immer deutlicher und damit auch der Ruf nach modernen Technologien und Innovationen, die einen Unterschied machen können. Das Geschäft mit Wasser bringt spannende Unternehmen zum Vorschein, welche auch an der Börse in Erscheinung treten.

Nel ASA (ISIN: NO0010081235) - Wasser als Hoffnungsträger der Energiewende

Wasser bereitet nicht nur Sorgen, sondern stellt auch einen großen Hoffnungsträger dar. Das gilt auch für die Energiewende. Wasserstoff stellt einen grünen Energieträger dar, der vor allem rund um die Elektromobilität zum Einsatz kommen soll. Nel ASA ist eines der Unternehmen, welches in der Erzeugung, der Verteilung und der Speicherung von Wasserstoff tätig ist.

Die norwegische Firma deckt durch die eigenen Wasserstofflösungen viele Teile der Wertschöpfungskette ab. Und zwar von Technologien für die Wasserstoffproduktion bis hin zu Wasserstofftankstellen. Letztere ermöglichen in der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff. Ein Portfolio, welches einigen Analysten gut gefällt. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel Mitte Oktober mehr als 55% über dem Kurs der Aktie von Nel ASA.

De.mem (ISIN: AU000000DEM4) - "Next-Gen-Membrantechnologie"

Ein Spezialist für Wasserfiltration besitzt auf dem Wassermarkt einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. De.mem hat am Standort in Singapur eine innovative Membrantechnologie entwickelt, welche eine energiesparendere, effizientere und nachhaltigere Filtration von Wasser ermöglicht. Das in Australien beheimatete Unternehmen hat die "Next-Gen-Membrantechnologie" im September 2021 vorgestellt. Mittlerweile stellt sie eine Schlüsselkomponente in den eigenen Anlagen zur Abwasser- und Wasseraufbereitung dar. Die Aktie von De.mem kann auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden.

Coca-Cola (ISIN:US1912161007) - Blue-Chip-Aktie unterstreicht die Bedeutung

Ein Kunde von De.mem ist ein US-amerikanischer Konzern, dessen Namen wohl fast jeder Mensch auf der Welt kennt. Die Rede ist von Coca-Cola. Kaum eine Firma hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten gezeigt, wie groß das Geschäft mit Wasser sein kann. Der Softdrink-Konzern hält mittlerweile die Rechte an mehr als 500 Marken von alkoholfreien Erfrischungsgetränken.

An der Börse hat sich Coca-Cola den Ruf als Blue-Chip-Aktie erarbeitet.

Passender Wasser-ETF: iShares Global Water (ISIN: IE00B1TXK627)

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Bereichen wie Wasserinfrastruktur, Wasseraufbereitung, Wasserversorgung und Wasserdienstleistungen tätig sind.

Top-Holdings: American Water Works (ISIN: US0304201033), Xylem (ISIN: US98419M1009), United Utilities (ISIN: GB00B39J2M42) und Severn Trent (ISIN: GB00B1FH8J72).

Das Geschäft mit Wasser ist in vielen Branchen Zuhause

Wasser ist das Lebenselixier von uns Menschen und Antreiber von vielen Industrien. Letztlich spielt die Ressource in zahlreichen Branchen eine Hauptrolle - und kann das damit auch an der Börse tun.

