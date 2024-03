Nach den jüngsten DAX-Rekorden sind sich die Experten nicht einig, ob es vor einer Konsolidierung nochmals zu neuen Höhen kommt. Der DAX ist jedoch noch nicht heißgelaufen. In der neuen Woche stehen mehrere wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. Und die Zinsentscheidung der US-Notenbank. - Der Wochenausblick. Am deutschen Aktienmarkt könnte der DAX in der neuen Woche seine Rekordjagd noch fortsetzen. Der Leitindex hatte jüngst die runde Marke von 18.000 Punkten geknackt und Experten zufolge gibt ...

