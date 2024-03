Ein Team, in dem sich Menschen sicher fühlen und Fehler nicht verteufelt werden, kann mehr leisten. Aber was ist psychologische Sicherheit eigentlich und wie kann man sie fördern? Leadership-Expertin Karin Lausch im Interview. Wer sich mit der Führung von Teams beschäftigt, stolpert früher oder später über den Begriff der psychologischen Sicherheit. Was das Konzept besagt, wie es funktioniert und worauf Führungskräfte achten sollten.AnzeigeAnzeige ...

