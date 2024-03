Nach dem jüngsten Rekordlauf am deutschen Aktienmarkt steht nun zunächst das Warten auf den Fed-Entscheid am 20. März an. Auch Japans und Englands Notenbanken entscheiden ihre Leitzinsen. Zudem stehen einige Einkaufsmanager-Indizes im Fokus. Der DAX könnte in der neuen Woche noch ein paar Punkte draufsatteln. Am deutschen Aktienmarkt könnte der DAX in der neuen Woche seine Rekordjagd noch fortsetzen. ...

