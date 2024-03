Krypto Crash: Experte gibt ultimativen Tipp für Einstieg

Der Kryptomarkt erlebt am Wochenende den nächsten Krypto-Crash, nachdem es wochenlang gefühlt nur nach oben ging. Die Konsolidierung wurde bearish aufgelöst. In der Marktbreite gab es nun in den letzten 24 Stunden Verluste von rund 5 Prozent. Einige Altcoins wie Sei, Fantom oder Bonk tauchen sogar um rund 20 Prozent ab, während es kaum Gewinner gibt.

Anleger verfallen schnell in Panik, sobald es am Markt zu deutlichen Rücksetzern kommt. Diese Reaktion ist tief in der Psychologie verwurzelt, vor allem aus der Angst vor Verlusten. Dabei sind solche Korrekturen ein natürlicher Bestandteil jedes Aufwärtstrends. Diese bieten sogar Chancen zum Einstieg Dennoch dominiert oft die Furcht, wertvolles Vermögen zu verlieren, was zu voreiligen und emotional getriebenen Entscheidungen führen kann.

Deshalb kann es hilfreich sein, sich die Meinung von Experten einzuholen. Der führende Krypto-Analyst Michael van de Poppe hat nun eine klare Meinung zur aktuellen Marktlage - sein ultimativer Tipp: "Buy the dip!"

Buy the dip season. - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) March 16, 2024

Krypto Prognose: Buy the Dip statt FOMO-Käufe

Der Analyst hat zuletzt bereits wiederholt darauf hingewiesen, dass man im Marktgeschehen nicht blindlings den steigenden Kursen hinterherlaufen sollte. Dieser betont die Bedeutung von Korrekturen, die nicht als Bedrohung, sondern als Gelegenheit gesehen werden sollten. Diese Momente, wenn Altcoins um 10-15 Prozent fallen, betrachtet er als den idealen Zeitpunkt, um strategisch Positionen aufzubauen. Die jüngsten Ratschläge zielen darauf ab, die psychologische Hürde der Angst zu überwinden und die Volatilität als Werkzeug zum eigenen Vorteil zu nutzen. Geduld und Strategie sind hier erforderlich, um sich in einer Buy-the-Dip-Strategie zu positionieren.

Don't be afraid, we're at the start of a bull cycle.



Enjoy the dips. - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) March 15, 2024

Je intensiver und rasanter eine parabolische Rallye am Markt verläuft, desto heftiger und markanter fallen in der Regel auch die nachfolgenden Korrekturen aus. Diese Dynamik ist ein natürlicher Teil der Marktbewegungen, bedingt durch die extremen Ausschläge in kurzer Zeit, die oft zu einer Überhitzung führen. Anleger und Händler sollten sich dieser Wechselwirkung bewusst sein, da die starken Aufwärtsbewegungen häufig eine entsprechende Gegenreaktion nach sich ziehen. Zuletzt gab es hier fast linear steigende Kurse - nun erleben wir die technische Gegenbewegung.

Welche Kryptowährung kaufen? Auf Stärke setzen

Das Setzen auf Coins, die während eines Krypto-Crashs relative Stärke zeigen und weniger stark fallen, kann eine kluge Strategie sein. Erfahrungsgemäß tendieren gerade diese Währungen dazu, nach einer Korrektur einen stärkeren Aufschwung zu erleben. Die relative Stärke in turbulenten Zeiten deutet auf eine robuste Marktakzeptanz und ein solides Vertrauen der Investoren hin. Dies kann ein Indikator für inhärente Stabilität und Potenzial für zukünftiges Wachstum sein.

In einem unsicheren Marktumfeld bieten sie somit eine attraktivere Option für Investoren, die nach Sicherheit suchen, ohne dabei auf die Möglichkeit signifikanter Gewinne zu verzichten.

Aktuell sehen wir beispielsweise bei Solana eine solche Stärke. SOL nähert sich unbeirrt der Kursmarke von 200 US-Dollar und notiert auf Wochensicht 25 Prozent im Plus, während Ethereum beispielsweise rund 10 Prozent abgeben musste.

Doch auch kleinere Coins können mitunter Momentum aufbauen. Dogecoin20 hat trotz allgemeiner Marktschwäche in nur drei Tagen über eine Million US-Dollar im Vorverkauf gesammelt.

Dies ist ein Zeichen starken Interesses an dieser Ethereum-basierten Dogecoin-Variante. Das Stake-to-Earn-Modell bietet über 500 Prozent APY- Mit einem limitierten Token-Angebot, das regelmäßige Preissteigerungen im Vorverkauf vorhersieht, zeichnet sich Dogecoin20 durch sein Potenzial für signifikante Gewinne aus. Die erwartete Preissteigerung innerhalb der nächsten 48 Stunden macht einen frühen Einstieg besonders reizvoll für maximale Buchgewinne. Dogecoin20 möchte vom Hype des wertvollsten Meme-Coins aller Zeiten profitieren. Da Meme-Coins im ersten Quartal 2024 das präferierte Marktsegment waren, könnte DOGE20 hervorragendes Timing für den Markteintritt unter Beweis gestellt haben.

