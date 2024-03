Wochenausblick - Wichtige News aus den USA

Werbung







In der kommenden Woche erwarten uns einige spannende Quartalsberichte von deutschen und amerikanischen Unternehmen. Außerdem wird die Zinssentscheidung in den USA besonders wichtig sein. Zudem erwartet Sie am Donnerstag ein spannendes and spezielles Webinar von HSBC!



Montag:



Die Woche startet sehr ruhig. Es erreicht uns der Jahresbericht der hannoverischen Rückversicherungsgesellschaft und Dax®-Konzern Hannover Rück. Die Aktie notiert aktuell am Allzeithoch.









Dienstag:



Am Dienstag nimmt die Woche dann Fahrt auf. Die Unternehmen werden die Nachrichten dominieren, vor allem in Deutschland. Der deutsche Automobilhersteller und Teil des Volkswagen-Konzern Audi wird die Quartalszahlen veröffentlichen. Innerhalb unserer Grenzen erhalten wir auch die neue aktuelle Informationen von den MDax®-Konzernen Fraport AG und Deutz AG. Außerdem sollten wir die Jahreszahlen des chinesischen Elektronikhersteller Xiaomi nicht vergessen.















Mittwoch:



Genau in der Mitte der Woche wird es besonders spannend sein. Der Tag fängt um 08:00 Uhr mit dem monatlichen Verbraucherpreisindex Großbritanniens an. Zur gleichen Zeit veröffentlicht das Internet-Unternehmen Tencent die Jahresergebnisse. Zusätzlich erreichen uns die Resultate vom französischen IT-Dienstleister Atos SE und von der Bremer OHB SE. Aber das Beste kommt zum Schluss, die FED wird um 19:00 Uhr die neue Zinssentscheidung publizieren, die Märkte könnten aufgrund der neuen Informationen besonders volatil sein.











Donnerstag:



Auch am Donnerstag gibt es wichtige Wirtschaftsdaten. Wir bekommen die aktualisierten Daten des Einkaufsmanagerindex (Gesamtindex) von Deutschland und von der Eurozone. Es handelt sich von einem wichtigen Indikator für die wirtschaftliche Lage des Dienstleistungs- und Produktionssektors. Die deutsche Unternehmenswelt wird sich auf die Automobilindustrie konzentrieren, BWM und Porsche Automobil Holding SE präsentieren die Jahresberichte. Vom Ausland erreichen uns auch die Zahlen von Novo Nordinsk, FedEx Corporation, Nike und Accenture.











Bevor uns dann am Freitag die neuen Quartalszahlen erreichen, möchten wir Sie einladen, an unserem Daily Trading Live - Spezial am Donnerstagsabend um 17:00 Uhr teilzunehmen. In der Veranstaltung geht der Leiter der Technischen Analyse Jörg Scherer zusammen mit dem Gast Christian Schlegel näher auf die Welt des Tradings ein.







Freitag:



Zum Wochenschluss erwarten wir einen sehr ruhigen Tag, genau gleich wie die Woche angefangen ist. Wir erhalten die Quartalszahlen vom deutschen Fotodienstleister CEWE.



Zum Wochenschluss erwarten wir einen sehr ruhigen Tag, genau gleich wie die Woche angefangen ist. Wir erhalten die Quartalszahlen vom deutschen Fotodienstleister CEWE.







