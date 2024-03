Straubing (ots) -



Für die Menschen gerade auf dem Lande ist es wichtig, dass eine flächendeckende Versorgung erhalten bleibt. Doch sie werden sich auf Einschränkungen gefasst machen müssen. Für viele wird der Weg zum nächsten Krankenhaus weiter. Noch längere Fahrstrecken drohen, wenn kompliziertere Eingriffe anstehen, die es in vielen Kliniken, die zu "sektorübergreifenden Versorgungseinrichtungen" werden sollen, nicht mehr geben wird. Das ist bedauerlich. Doch dass alle Häuser nahezu alle Leistungen in heutigem Umfang anbieten, wird schon aus personellen Gründen nicht mehr möglich sein. Die Länder sollten sich konstruktiv an der Reform beteiligen. Denn je später sie kommt, desto größer werden die Probleme.



