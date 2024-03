Neue Kryptowährungen: Die drei besten Low-Cap-Coins für 2024

Die Suche nach überdurchschnittlichen Renditen geht immer weiter - neue Coins sind hier für viele Anleger das Mittel der Wahl. Denn neue Kryptowährungen können als Beimischung in einem diversifizierten Portfolio sinnvoll sein, da sie das Potenzial für hohe Renditen bieten und Zugang zu innovativen Technologien und Geschäftsmodellen eröffnen. Anleger agieren hier als First-Mover und Early-Adopter - der früher Investitionszeitpunkt ist verlockend. Denn Low-Cap-Coins bietet eine höhere Upside, bei korrelierend steigenden Risiken. Doch welche neuen Kryptowährungen haben in 2024 Potenzial?

Dogecoin20 (DOGE20)

"Dogecoin20 verkörpert die lebendige Essenz der Meme-Münzen, die die Fantasie der Krypto-Community beflügelt haben. Mit seinen Wurzeln, die mit dem ikonischen Patenmünzen Dogecoin verflochten sind, der die Internetkultur transzendierte, huldigt Dogecoin20 diesem Erbe und wagt sich gleichzeitig in unbekanntes Terrain. Durch die Kombination der Anziehungskraft von Memes mit der Macht des On-Chain-Staking beschreitet Dogecoin20 einen einzigartigen Weg, der sowohl Enthusiasten als auch Investoren anspricht, die nach neuen Wachstumsmöglichkeiten suchen."



So beschreibt das Team von Dogecoin20 das neue Meme-Coin-Projekt.

Dogecoin20 ist der neueste Low-Cap-Coin in der Welt der Meme-Kryptowährungen. Der setzt zum einen auf das Branding vom Dogecoin und zum anderen auf einen innovativen On-Chain-Staking-Ansatz, um den berühmten DOGE zu übertreffen. Investoren haben die Möglichkeit, bereits im Presale durch DOGE20 passives Einkommen zu erzielen, was einen starken Anreiz zum Halten des Token schafft und so eine tiefere Verbindung zur Gemeinschaft fördert. Im Gegensatz zu anderen flüchtig erscheinenden Meme-Coins zielt Dogecoin20 darauf ab, langfristige Treue durch ein Belohnungssystem für das Halten von Tokens zu erreichen.

Ferner macht hier auch das limitierte Angebot Hoffnung. Die Festlegung eines limitierten Angebots, eine klare Abgrenzung zum unbegrenzten Vorrat von Dogecoin, zusammen mit gezielten Marketinginitiativen, spiegeln die ambitionierten Ziele des Projekts wider.

Mit einem Raising Capital von über 1,3 Millionen US-Dollar in wenigen Tagen und der nächsten Preiserhöhung in weniger als 72 Stunden deutet hier alles auf eine klar bullische Dynamik hin.

Green Bitcoin (GBTC)

Im Jahr 2024 sorgt Green Bitcoin ebenfalls für Aufsehen in der Krypto-Welt, indem es das innovative "Gamified Green Staking" einführt. Mit diesem Ansatz wurden schon über 5 Millionen US-Dollar in den Presale investiert. Diese Methode verbindet Unterhaltung und die Möglichkeit, durch Investitionen Gewinne zu erzielen, auf einzigartige Weise. Der bewusste Bezug zum namhaften Bitcoin soll Vertrauen schaffen und das Interesse potenzieller Anleger wecken. Das Herzstück dieses Projekts ist eine Predict-to-Earn-Mechanik, womit Anleger durch Prognosen zu Bitcoin-Preisbewegungen ein Nebeneinkommen generieren können.

Das spannende Konzept hat das Potenzial, die Analyse und Teilnahme am Kryptomarkt in eine sowohl vergnügliche als auch gewinnbringende Beschäftigung zu verwandeln.

Die Entwicklungspläne für Green Bitcoin beinhalten eine gestaffelte Markteinführung, beginnend mit einem Presale, der sowohl die technische als auch die Marketing-Basis bildet, gefolgt von dem Handelsstart auf Ethereum-basierten dezentralen Börsen (DEXs). Langfristig soll die Möglichkeit, auf Bitcoin-Preise zu spekulieren, in einer engagierten Community nicht nur Spaß machen, sondern auch finanziell lohnend sein.

Die Notwendigkeit, GBTC-Token für das Staking zu hinterlegen, verknappt das verfügbare Angebot und fördert somit eine positive Preisentwicklung des neuen Coins. Green Bitcoin trifft den Geist der Zeit und könnte der erste Kandidat für eine Neuallokation von Kapital sein, weg von Bitcoin hin zu Alts.

5thScape (5SCAPE)

Fast 1,5 Millionen US-Dollar wurden bereits investiert. Die neue Kryptowährung 5thScape setzt hier auf Innovation. Damit möchte das Team die Grenzen zwischen der realen und der digitalen Welt durch die Verwendung von Virtual Reality (VR) verwischen. In einer Ära, die durch bahnbrechende Fortschritte in der VR-Technologie geprägt ist, bietet 5thScape ein unvergleichliches Erlebnis. Mit Massenadoption via Apple Vision Pro könnte auch 5thScape mehr Nachfrage wecken - das potenziell bullische Narrativ im Markt scheint klar skizziert.

Der Start des Vorverkaufs des nativen Tokens $5SCAPE, der als zentrales Zahlungsmittel innerhalb seines umfangreichen Ökosystems fungiert, verlief bis dato erfolgreich. Mit der Einführung fortschrittlichster VR-Headsets und ergonomisch gestalteter Sitzmöglichkeiten möchte 5thScape das Gaming-Erlebnis neu definieren - damit schafft das Team zugleich die Verknüpfung von digitaler und realer Welt. Krypto wird klaren Mehrwert in der realen Economy generieren.

Hinter 5thScape steht ein Team, das sich der Schaffung alternativer Realitäten verschrieben hat. So soll in Zukunft ein vielfältiges Angebot an 3D-VR-Spielen, die von hochspannenden Abenteuern bis zu fesselnden Sporterlebnissen reichen, lanciert werden. Alles Games sind angereichert mit innovativen Spielmechaniken und fesselnden Narrativen.

Mit einem spannenden Narrativ und einem breiten Spektrum an neuartigen Spielen, gepaart mit hochwertigem Branding und der Möglichkeit eines günstigen Einstiegs im Presale, positioniert sich 5thScape als First-Mover der AR/VR Kryptowährungen.

