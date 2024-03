Korrektur bei Book of Meme: Das Ende für den Meme Coin des Jahres?

Wer den Kryptomarkt in den letzten 3 Tagen beobachtet hat, dürfte seinen Augen nicht getraut haben. Der Meme Coin Book of Meme (BOME) hat nach einem 24 Stunden Presale gerade einmal 2 Tage gebraucht, um nach dem Launch die Milliarden Dollar Marke zu knacken und sich in die Top 100 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zu pushen. So schnell hat das noch nie ein Coin geschafft, bisher war PEPE mit 5 Wochen schon ein Ausnahmefall. Wer hoch fliegt, kann natürlich auch tief fallen, sodass es nun zur Korrektur bei BOME kommt. Das Ende muss das allerdings noch nicht sein.

Gewinnmitnahmen nehmen Überhand

Das hat es am Kryptomarkt noch nie gegeben. Obwohl Meme Coins für ihre Volatilität bekannt sind, hat es noch nie einen gegeben, der nach zwei Tagen die Milliarden Dollar Marke geknackt hat. Book of Meme hat seit seinem Launch alle Rekorde gebrochen. Auch das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden liegt bei über 4 Milliarden Dollar. Solana-basierte Meme Coins sind also nach wie vor im Trend. Allerdings musste es nach der Rallye der letzten Tage auch früher oder später zu Gewinnmitnahmen kommen, was nun auch der Fall ist.

(BOME Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

In den letzten 24 Stunden ist der Kurs um mehr als 33 % eingebrochen, womit auch die Bewertung wieder unter einer Milliarde Dollar liegt und BOME aus den Top 100 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gerutscht ist. Allerdings haben PEPE, DOGE, SHIB und viele weitere erst in den letzten Wochen gezeigt, dass die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung starke Comebacks hinlegen können, wodurch auch die Chancen bei BOME nicht schlecht stehen, dass es nochmal zu einem neuen Allzeithoch kommt.

Wird es ein Comeback geben?

Natürlich kann man für Meme Coins keine verlässlichen Prognosen abgeben, da diese den spekulativsten Bereich im Krypto-Sektor abbilden, allerdings stellen sich natürlich viele die Frage, ob BOME nun schon ein Auslaufmodell ist, oder ob die Korrektur eine Einstiegschance bietet. Auch wenn das niemand mit Sicherheit sagen kann, ist es sehr unwahrscheinlich, dass der erfolgreichste Meme Coin aller Zeiten, der so schnell wie kein anderer die Milliarden Dollar Marke geknackt hat, schon am dritten Tag wertlos und in diesem Bullrun keine Rolle mehr spielen wird. Die Chancen für ein Comeback und neue Höchststände stehen also gut. Auch Binance hat den Meme Coin bereits gelistet, wodurch der Handel einem breiten Publikum ermöglicht wird.

Dennoch sollten sich Anleger immer darüber im Klaren sein, dass ein Meme Coin, der bereits eine Bewertung von einer Milliarde Dollar erreicht hat, nicht mehr solche Gewinne abwerfen kann wie ein Coin, der erst mit 10 Millionen Dollar bewertet ist und auf eine Milliarde Dollar steigt. Dass BOME nochmal um mehr als das 100-fache steigt, ist äußerst unwahrscheinlich. Wer den Vorverkauf von Book of Meme verpasst hat, könnte allerdings mit $DOGE20 bereits den nächsten Meme Coin gefunden haben, der schon bald nach dem Launch um ein Vielfaches steigen könnte.

Dogecoin20 steht noch vor dem Launch

Da der Vorverkauf bei BOME nur 24 Stunden gedauert hat, haben auch nur die wenigsten die Chance nutzen können. Allerdings sind ICOs (Initial Coin Offerings) bei Meme Coins keine Seltenheit. Investoren sollten aber auf die Dynamik während des Vorverkaufs achten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob es sich um ein erfolgreiches Projekt handeln könnte oder nicht. Bei $DOGE20 bietet sich derzeit ebenfalls die Gelegenheit, noch im Presale zu investieren und die Nachfrage übertrifft von Anfang an alle Erwartungen. Der Token ist erst seit 3 Tagen im Presale erhältlich und steuert bereits auf 1,5 Millionen Dollar zu.

(DOGE20 Vorverkauf - Quelle: DOGE20-Website)

Schon während des Vorverkaufs wird der Preis mehrfach angehoben, was frühen Käufern einen Buchgewinn bis zum Launch einbringt. $DOGE20 ist mit einer Staking-Funktion ausgestattet, bei der die APY (jährliche Rendite) von der Größe des Staking Pools abhängt, sodass vor allem diejenigen, die sich früh dazu entscheiden, ihre Token zu staken, hohe Renditen erzielen können. Im Gegensatz zu Dogecoin ist DOGE20 auch nicht inflationär aufgebaut. Das begrenzte Angebot, zusammen mit der hohen Nachfrage während des Presales führt Analysten zu der Annahme, dass der Kurs nach dem Launch um mehr als das 20-fache ansteigen könnte.

