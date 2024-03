Tieftraurige Gesichter gab es zuletzt bei GameStop-Aktionären zu sehen. So sind die Kurse im Vergleich zum Vorwochenschluss um 2,80 Prozent weggebrochen. An drei der fünf Sitzungen ging es für die Aktie nach unten. Der Freitag tat mit einem Minus von 2,67 Prozent ganz besonders weh. Die Bären schwingen nun also erst einmal den Taktstock oder gelingt es den Bullen zurückzuschlagen? Die übergeordnete Charttechnik hat sich mit diesem Abschlag verschlechtert. ...

