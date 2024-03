Der DAX konnte sich am Freitag nicht zu weiteren Kursgewinnen durchringen, doch beim Blick auf die Einzeltitel gab es noch immer genügend grüne Vorzeichen und sogar zum Teil frische Rekorde zu sehen. Gerade an ruhigen Tagen kristallisiert sich immer mehr heraus, welche Aktien von den Anlegerinnen und Anlegern momentan bevorzugt werden.Anzeige:Angeführt wurde der hiesige Leitindex am Freitag von Rheinmetall (DE0007030009), nachdem der Rüstungskonzern erfreuliche Zahlen und einen hervorragenden Ausblick ablieferte. Der Umsatz legte im Vergleich ...

